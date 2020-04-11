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Главными нарушителями карантина стали торговые точки Симферополя

Суббота
11 апреля 2020
11:52

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
11 апреля 2020


Главными нарушителями карантина стали торговые точки Симферополя

© Новости Крыма

Администрациями муниципальных образований ежедневно проводятся рейды по выявлению организаций, нарушающих карантинные мероприятия в Республике Крым.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РК.

В соответствии с Указом Главы Республики Крым о введении режима повышенной готовности, с 30 марта 2020 года администрациями муниципальных образований Республики Крым ежедневно проводятся рейды по выявлению организаций, нарушающих карантинный режим.

Также проводится мониторинг объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, по соблюдению санитарных норм и правил.

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За период с 30 марта по 8 апреля выявлено 99 нарушений карантинного режима, в том числе:

Джанкой – 1, Керчь – 4, Саки – 5, Симферополь – 54, Феодосия – 7, Ялта – 2, Бахчисарайский район – 2, Белогорский район – 3, Кировский район – 2, Ленинский район – 2, Нижнегорский район – 4, Раздольненский район– 2, Советский район – 6, Черноморский район – 5.

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