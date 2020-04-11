Четверо детей играли в Крыму с канистрой бензина и обгорели

В Крыму в ожоговое отделение госпитализированы трое подростков, поджегших канистру с бензином.

В данный момент одного из детей оперируют, сообщил министр здравоохранения Игорь Чемоданов.

Происшествие случилось в Сакском районе.

«Четверо детей, играя с канистрой бензина, подожгли ее, и у четверых ожог. Трое детей госпитализированы по санавиации в ожоговое отделение, один из них сегодня на операции, 34% ожога, вторая и третья степень. У двоих ожоги дыхательных путей.

Состояние стабильное, жизни пока ничего не угрожает», - отметил министр.

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Чиновник напомнил, что в связи с действующим режимом самоизоляции родители должны следить за тем, чтобы дети не находились на улице.

«Берегите детей, пусть они находятся с вами и дома», - обратился Чемоданов к крымчанам.

Ранее замначальника полиции крымского МВД Александр Смаглин улиц для борьбы с нарушителями режима самоизоляции отмечал регулярные нарушения режима несовершеннолетними.

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