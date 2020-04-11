Более 1700 человек сняты с меднаблюдения в Крыму

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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2020
Апрель 2020
11 апреля 2020
Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.
«Под медицинским наблюдением на сегодняшний день находятся 3107 человек. За последние сутки взяты под наблюдение 171 человек, сняты – 203 человека, – рассказал он. – С нарастающим итогом количество снятых с медицинского наблюдения у нас получается 1721 человек. Под динамическим наблюдением на дому находятся 2925 человек».
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В условиях стационара, по данным министра, остаются 43 человека. В обсерваторах, с учетом городской больницы Армянска, 139 человек.
Общее число зараженных в Крыму достигло 29 человек, выздоровели 12.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Неделю не сообщали результаты: как вылечившиеся в Крыму пережили коронавирус. Коронавирус прошел – а симптомов и не было. В отличие от мужа, за жизнь которого врачи боролись больше недели. Все это время Юлия вместе с двумя детьми ждала результатов тестов на коронавирус и молилась, чтобы выжил любимый человек.
Сегодня: Только третий тест ялтинца, заболевшего коронавирусом, дал положительный результат. Два теста на коронавирусную инфекцию жителя Ялты, находящегося по медицинским наблюдением, были отрицательными и только на 10 день третий тест показал положительный результат.
Сегодня: В Крыму критично увеличилось число пневмоний. В Крыму за последнюю неделю число внебольничных пневмоний выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Сегодня: В Ялте зафиксирован контактный случай заражения коронавирусом. За последние сутки в Крыму зафиксирован один новый случай заражения коронавирусом.
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