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Коронавирус в Крыму

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Более 1700 человек сняты с меднаблюдения в Крыму

Суббота
11 апреля 2020
18:26

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
11 апреля 2020


Более 1,7 тыс человек уже сняты в Крыму с меднаблюдения по коронавирусу, остаются под наблюдением медиков более 3,1 тыс граждан.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

«Под медицинским наблюдением на сегодняшний день находятся 3107 человек. За последние сутки взяты под наблюдение 171 человек, сняты – 203 человека, – рассказал он. – С нарастающим итогом количество снятых с медицинского наблюдения у нас получается 1721 человек. Под динамическим наблюдением на дому находятся 2925 человек».

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В условиях стационара, по данным министра, остаются 43 человека. В обсерваторах, с учетом городской больницы Армянска, 139 человек.

Общее число зараженных в Крыму достигло 29 человек, выздоровели 12.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Неделю не сообщали результаты: как вылечившиеся в Крыму пережили коронавирус. Коронавирус прошел – а симптомов и не было. В отличие от мужа, за жизнь которого врачи боролись больше недели. Все это время Юлия вместе с двумя детьми ждала результатов тестов на коронавирус и молилась, чтобы выжил любимый человек.

Сегодня: Только третий тест ялтинца, заболевшего коронавирусом, дал положительный результат. Два теста на коронавирусную инфекцию жителя Ялты, находящегося по медицинским наблюдением, были отрицательными и только на 10 день третий тест показал положительный результат.

Сегодня: В Крыму критично увеличилось число пневмоний. В Крыму за последнюю неделю число внебольничных пневмоний выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Сегодня: В Ялте зафиксирован контактный случай заражения коронавирусом. За последние сутки в Крыму зафиксирован один новый случай заражения коронавирусом.

 

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