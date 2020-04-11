Более 1700 человек сняты с меднаблюдения в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Неделю не сообщали результаты: как вылечившиеся в Крыму пережили коронавирус В Крыму запретят вахтовую работу на стройках Почти 30 автомобилей не пропустили через Крымский мост за сутки Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму придержат до среды Только третий тест ялтинца, заболевшего коронавирусом, дал положительный результат

Более 1,7 тыс человек уже сняты в Крыму с меднаблюдения по коронавирусу, остаются под наблюдением медиков более 3,1 тыс граждан.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

«Под медицинским наблюдением на сегодняшний день находятся 3107 человек. За последние сутки взяты под наблюдение 171 человек, сняты – 203 человека, – рассказал он. – С нарастающим итогом количество снятых с медицинского наблюдения у нас получается 1721 человек. Под динамическим наблюдением на дому находятся 2925 человек».

Читайте: Больницу в Севастополе превратят в обсерватор

В условиях стационара, по данным министра, остаются 43 человека. В обсерваторах, с учетом городской больницы Армянска, 139 человек.

Общее число зараженных в Крыму достигло 29 человек, выздоровели 12.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Неделю не сообщали результаты: как вылечившиеся в Крыму пережили коронавирус. Коронавирус прошел – а симптомов и не было. В отличие от мужа, за жизнь которого врачи боролись больше недели. Все это время Юлия вместе с двумя детьми ждала результатов тестов на коронавирус и молилась, чтобы выжил любимый человек.

Сегодня : Только третий тест ялтинца, заболевшего коронавирусом, дал положительный результат. Два теста на коронавирусную инфекцию жителя Ялты, находящегося по медицинским наблюдением, были отрицательными и только на 10 день третий тест показал положительный результат.

Сегодня : В Крыму критично увеличилось число пневмоний. В Крыму за последнюю неделю число внебольничных пневмоний выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Сегодня : В Ялте зафиксирован контактный случай заражения коронавирусом. За последние сутки в Крыму зафиксирован один новый случай заражения коронавирусом.