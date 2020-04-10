Ялтинец может лишиться свободы на 10 лет за разбой на пять тысяч рублей

Ялтинские полицейские в короткие сроки раскрыли разбойное нападение.

Об этом заявили в УМВД РФ по Ялте.

«Неизвестный мужчина вошел в пункт выдачи заказов одной из компаний и, угрожая работникам пистолетом, потребовал отдать имеющие денежные средства, Открыто похитив 5 тыс рублей, злоумышленник с места преступления скрылся», – рассказали правоохранители.

Они пояснили, что сообщение о разбойном нападении поступило в дежурную часть управления, и в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в его совершении был задержан 35-летний житель Ялты.

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«От гражданина поступила явка с повинной», – уточнили в УМВД, отметив, что, со слов злоумышленника, работникам организации он угрожал зажигалкой в виде пистолета, которую в дальнейшем выбросил, а похищенные деньги потратил на личные нужды.

Полицейские обратили внимание, что ранее задержанный не был судим и в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Следственным подразделением УМВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ, санкция которой предусматривает за разбой до 10 лет лишения свободы.

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