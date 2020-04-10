Власти Ялты обещают активизировать помывку и дезинфекцию улиц

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
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10 апреля 2020
Соответствующее поручение коммунальным службам дал глава местной администрации Иван Имгрунт в ходе заседания городского оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
«Невооруженным глазом видно: в Ялте очень пыльно. Даже сейчас, когда по графику проводится помывка и дезинфекция улиц. Работу в этом направлении нужно усилить и сделать помывку регулярной, вне зависимости от того, действует режим повышенной готовности или нет», – заявил он.
При этом Имгрунт уточнил, что помывка площадей, дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта должна осуществляться ежедневно утром.
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Отдельно глава администрации обратил внимание на территории, где сложно использовать тяжелую технику, и в частности – Приморский парк и его новую набережную, «Там, где установлено ограждение из синего стекла, мыть придется с использованием ручных автоматических инструментов или установить бочки с водой на небольшой грузовик. Во всяком случае, помывку этой территории также надо проводить в обязательном порядке», – подчеркнул Иван Имгрунт и поручил специалистам служб департамента ЖКХ в кратчайшие сроки проработать этот вопрос.
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