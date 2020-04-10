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Власти Крыма расходуют резервный фонд на борьбу с коронавирусом

Пятница
10 апреля 2020
18:27

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
10 апреля 2020


Власти Крыма расходуют резервный фонд на борьбу с коронавирусом

© pixabay.com

Власти Крыма используют средства из резервного фонда на мероприятия по борьбе с коронавирусом.

Об этом рассказала вице-премьер правительства республики – министр финансов Ирина Кивико.

«Мы выделяли уже из резервного фонда средства на борьбу с коронавирусом – мы закупали аппараты ИВЛ, закупали маски, закупали защитные костюмы для медиков, закупали препараты, которые требуются медицине, – рассказала она. – Пока это в рамках резервного фонда».

Кивико уточнила, что поправки в Бюджетный кодекс России дали право субъекту использовать средства из бюджета без согласования с парламентом. «Предоставлено право высшему исполнительному органу субъектов при поддержке отраслей экономики и реализации мер, связанных с борьбой с коронавирусом, принимать решения без внесения изменений в закон (о бюджете). Поэтому у нас есть право постановлением правительства определять эти меры, – рассказала Кивико. – Есть статья 217 Бюджетного кодекса – сводная бюджетная роспись. И сводной бюджетной росписью можно внести эти изменения. Поэтому мы все это будем делать, так как такое право теперь предоставлено».

Читайте: У спорта и культуры Севастополя заберут деньги на борьбу с COVID-19

Правительство Республики Крым в свою очередь уже приняло пакет антикризисных мер. В частности, предприниматели временно освобождены от уплаты аренды за госимущество. Второй пакет антикризисных мер, по словам вице-премьера, может быть принят в Крыму до конца текущей недели.

В Крыму с 25 марта в рамках борьбы с распространением коронавируса действуют ограничения на работу большинства категорий предприятий. В частности, закрыты крупные промтоварные магазины, бассейны, салоны красоты, спортзалы. Кафе и ресторанам разрешено только торговать навынос. При этом с 6 апреля были сняты ограничения на работу ряда предприятий, в том числе строительных магазинов, пунктов выдачи заказов интернет-магазинов, служб доставки заказов, организаций, занимающихся строительством многоквартирных домов и других.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: У спорта и культуры Севастополя заберут деньги на борьбу с COVID-19. В правительстве Севастополе перераспределили бюджет города с учетом распространения коронавирусной инфекции. Решено было создать резервный фонд в размере 803,4 млн рублей.

Сегодня: Система беспроцентных кредитов для бизнеса в Крыму не работает. Банки в Крыму пока не выдают малому и среднему бизнесу беспроцентные кредиты для поддержки предпринимателей в период ограничений по коронавирусу.

Вчера: Власти Крыма разрешили предприятиям не платить за аренду до конца июня. Министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщила, что для предприятий, арендующих помещения и землю на полуострове, ввели отсрочку по платежам до конца июня.

Вчера: Власти Крыма попросят у правительства РФ расширения льгот для бизнеса. Ряд отельных комплексов в Крыму, понесших большие убытки из-за пандемии коронавируса, не могут воспользоваться мерами поддержки для бизнеса, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным. В связи с этим Минкурортов РК попросит у федеральных властей расширения мер для туристического бизнеса.

 

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