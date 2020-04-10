В Ялте мужчина ограбил пункт выдачи товаров с помощью зажигалки

В Ялте сотрудниками полиции был задержан местный житель, который ограбил пункт выдачи товаров одной из компаний.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Мужчина зашел в пункт выдачи товаров и потребовал отдать ему выручку, в противном случае угрожал расправой. Получив пять тысяч рублей, он спешно ретировался, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.

В ходе опроса злоумышленник написал явку с повинной. По его словам, он угрожал сотрудникам пункта выдачи зажигалкой, похожей на пистолет, которую потом выбросил.

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Деньги мужчина успел потратить на собственные нужды.

Сейчас он задержан, возбуждено головное дело по статье «разбой», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в середине марта Керченский городской суд приговорил к 20 годам лишения свободы местного жителя, обвиняемого в целом ряде преступлений, среди которых разбой, насильственные действия сексуального характера и незаконное лишение свободы.

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