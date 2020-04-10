Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Криминал

В Ялте мужчина ограбил пункт выдачи товаров с помощью зажигалки

Пятница
10 апреля 2020
08:55

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
10 апреля 2020


В Ялте сотрудниками полиции был задержан местный житель, который ограбил пункт выдачи товаров одной из компаний.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Мужчина зашел в пункт выдачи товаров и потребовал отдать ему выручку, в противном случае угрожал расправой. Получив пять тысяч рублей, он спешно ретировался, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.

В ходе опроса злоумышленник написал явку с повинной. По его словам, он угрожал сотрудникам пункта выдачи зажигалкой, похожей на пистолет, которую потом выбросил.

Читайте: В Евпатории парень украл из магазина продукты и тут же выбросил их

Деньги мужчина успел потратить на собственные нужды.

Сейчас он задержан, возбуждено головное дело по статье «разбой», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в середине марта Керченский городской суд приговорил к 20 годам лишения свободы местного жителя, обвиняемого в целом ряде преступлений, среди которых разбой, насильственные действия сексуального характера и незаконное лишение свободы.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Симферополе полиция раскрыла кражу Коранов XIX века. В отдел полиции Симферополя поступило заявление от 53-летнего местного жителя о том, что неизвестный тайно проник в частное домовладение, откуда похитил два Корана XIX века и еще одно издание 2000 года.

Вчера: Мошенницы похитили у севастопольских пенсионеров около миллиона рублей. Севастопольские полицейские задержали группу мошенниц, похитивших около 1 млн рублей у пенсионеров.

Среда, 8 апреля 2020: В Евпатории парень украл из магазина продукты и тут же выбросил их. Евпаторийские полицейские в течение суток раскрыли кражу из магазина, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Среда, 8 апреля 2020: В Симферополе оперативники задержали похитителя сигвея. В отделы полиции Симферополя поступило два аналогичных заявления о квартирных кражах. В первом случае пропало электронное транспортное средство «сигвей», а во втором – ювелирные изделия, планшет и 15 тысяч рублей.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/10/v-yalte-muzhchina-ograbil-punkt-vydachi-tovarov-s-pomoshju-zazhigalki-130097/

 
 

Криминал

Следком сообщил, за что задержали севастопольского проректора

Следком сообщил, за что задержали севастопольского проректора

В Крыму вор помыл после кражи пол

В Крыму вор помыл после кражи пол

Крым и Севастополь не пользуются популярностью у кибермошенников

Крым и Севастополь не пользуются популярностью у кибермошенников

В Керчи ФСБ задержала последователей Рослякова

В Керчи ФСБ задержала последователей Рослякова

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Депутатов крымского парламента срочно собирают на сессию

Депутатов крымского парламента срочно собирают на сессию

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.