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Происшествия -> Криминал

В Симферополе полиция раскрыла кражу Коранов XIX века

Пятница
10 апреля 2020
08:15

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
10 апреля 2020


В отдел полиции Симферополя поступило заявление от 53-летнего местного жителя о том, что неизвестный тайно проник в частное домовладение, откуда похитил два Корана XIX века и еще одно издание 2000 года.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Кроме книг, находившихся на полке в спальне, был украден паспорт на имя заявителя и деньги в сумме 4000 рублей. Общая сумма ущерба составила 66 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Центральный» УМВД РФ по г. Симферополю по подозрению в совершении преступления задержан ранее не судимый 28-летний житель одного из сел Симферопольского района.

От задержанного получены признательные показания в совершении данного преступления. С его слов, паспорт он выбросил, а денежные средства потратил на собственные нужды.

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Сотрудниками полиции при осмотре по месту проживания задержанного священные книги были изъяты и возвращены владельцу.

Следственным отделом ОП №3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

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Сегодня: В Ялте мужчина ограбил пункт выдачи товаров с помощью зажигалки. В Ялте сотрудниками полиции был задержан местный житель, который ограбил пункт выдачи товаров одной из компаний.

Вчера: Мошенницы похитили у севастопольских пенсионеров около миллиона рублей. Севастопольские полицейские задержали группу мошенниц, похитивших около 1 млн рублей у пенсионеров.

Среда, 8 апреля 2020: В Евпатории парень украл из магазина продукты и тут же выбросил их. Евпаторийские полицейские в течение суток раскрыли кражу из магазина, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Среда, 8 апреля 2020: В Симферополе оперативники задержали похитителя сигвея. В отделы полиции Симферополя поступило два аналогичных заявления о квартирных кражах. В первом случае пропало электронное транспортное средство «сигвей», а во втором – ювелирные изделия, планшет и 15 тысяч рублей.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/10/v-simferopole-politsiya-raskryla-krazhu-koranov-XIX-veka-130100/

 
 

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