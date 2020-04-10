В Симферополе полиция раскрыла кражу Коранов XIX века

В отдел полиции Симферополя поступило заявление от 53-летнего местного жителя о том, что неизвестный тайно проник в частное домовладение, откуда похитил два Корана XIX века и еще одно издание 2000 года.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Кроме книг, находившихся на полке в спальне, был украден паспорт на имя заявителя и деньги в сумме 4000 рублей. Общая сумма ущерба составила 66 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Центральный» УМВД РФ по г. Симферополю по подозрению в совершении преступления задержан ранее не судимый 28-летний житель одного из сел Симферопольского района.

От задержанного получены признательные показания в совершении данного преступления. С его слов, паспорт он выбросил, а денежные средства потратил на собственные нужды.

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Сотрудниками полиции при осмотре по месту проживания задержанного священные книги были изъяты и возвращены владельцу.

Следственным отделом ОП №3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

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