В России резко выросли продажи виагры

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом свидетельствуют данные DSM Group, сообщили «Известия».
«За 11-13-ю недели года (9-29 марта) россияне приобрели в аптеках 781,3 тыс упаковок препаратов для борьбы с эректильной дисфункцией. Это на 44% больше, чем в то же время год назад, когда продажи виагры и дженериков составляли 544,3 тыс упаковок», – пишет издание.
В денежном выражении продажи выросли на 36% – до 759,7 млн рублей. В прошлом году эта сумма составила 549,9 млн рублей. Это связано с тем, что покупатели стали чаще отдавать предпочтения более дешевым препаратам.
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Наибольший всплеск спроса на препараты против эректильной дисфункции пришелся на 12-ю неделю, зафиксировали аналитики. С 16 по 22 марта россияне покупали эти средства на 61% чаще (в натуральном выражении), чем год назад. На 11-й (9-15 марта) и 13-й (23-29 марта) неделях продажи виагры и аналогов препарата тоже росли – на 37% и 33% соответственно.
Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин отметил, что рост продаж средств против эректильной дисфункции на 11-13-й неделях напрямую коррелирует с увеличением продаж презервативов за этот же период.
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