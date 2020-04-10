В России резко выросли продажи виагры

© Новости Крыма

Продажи виагры и аналогичных препаратов в российских аптеках в последние недели выросли на 40%.

Об этом свидетельствуют данные DSM Group, сообщили «Известия».

«За 11-13-ю недели года (9-29 марта) россияне приобрели в аптеках 781,3 тыс упаковок препаратов для борьбы с эректильной дисфункцией. Это на 44% больше, чем в то же время год назад, когда продажи виагры и дженериков составляли 544,3 тыс упаковок», – пишет издание.

В денежном выражении продажи выросли на 36% – до 759,7 млн рублей. В прошлом году эта сумма составила 549,9 млн рублей. Это связано с тем, что покупатели стали чаще отдавать предпочтения более дешевым препаратам.

Читайте: Ребята «под кайфом» гоняли по самоизолировавшемуся Севастополю

Наибольший всплеск спроса на препараты против эректильной дисфункции пришелся на 12-ю неделю, зафиксировали аналитики. С 16 по 22 марта россияне покупали эти средства на 61% чаще (в натуральном выражении), чем год назад. На 11-й (9-15 марта) и 13-й (23-29 марта) неделях продажи виагры и аналогов препарата тоже росли – на 37% и 33% соответственно.

Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин отметил, что рост продаж средств против эректильной дисфункции на 11-13-й неделях напрямую коррелирует с увеличением продаж презервативов за этот же период.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Какой сегодня праздник 10 апреля. Сегодня, 10 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Вчера : Число пенсионеров на улицах городов Крыма во время карантина не снижается. Сотрудники полиции регулярно выписывают предписания и провожают домой пенсионеров, которые во время карантина находятся на улице.

Вчера : Какой сегодня праздник 9 апреля. Сегодня, 9 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Среда, 8 апреля 2020 : Какой сегодня праздник 8 апреля. Сегодня, 8 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.