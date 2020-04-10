Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Аксенов о ближайших праздниках: пьем дома Экипажи двух российских военных кораблей посадили на карантин у берегов Крыма Экипажу Яхты из Греции доставили питание из Феодосии Крымчан призвали сообщать о незаконном размещении туристов Власти Ялты обещают активизировать помывку и дезинфекцию улиц

В Крыму вводят еще более крупные штрафы за нарушение режима самоизоляции

Пятница
10 апреля 2020
12:43

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
10 апреля 2020


В Крыму вводят еще более крупные штрафы за нарушение режима самоизоляции

© www.myalexandriya.com

В Крыму сотрудники МВД будут составлять протоколы на нарушителей режима самоизоляции по примеру Москвы.

Об этом во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19 глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«В связи с тем, что в Симферополе уже пробки каждое утро и режим самоизоляции, мягко говоря, не соблюдается, мы договорились, что сегодня будет проведена сессия и заключено соглашение с МВД по примеру Москвы. МВД будет составлять протоколы об административных нарушениях на пешеходов и водителей авто за нарушение правил самоизоляции. Протоколы будут переданы властям РК и в дальнейшем направляться в суд», - сказал Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что сумма штрафов начинается от нескольких тысяч рублей.

«На физлицо будет наложен штраф в 4000 рублей, повторное нарушение – 5000 рублей. Закон необходимо будет сегодня принять. Значительная часть людей пишет о том, почему они должны сидеть дома на самоизоляции, когда большинство игнорирует режим», - подчеркнул Сергей Аксенов.

Читайте: Экипаж яхты из Греции более недели не может сойти на берег в Феодосии

Должностных лиц за нарушение режима изоляции будут штрафовать от 30 до 40 тысяч рублей, при повторном нарушении – от 40 до 50 тысяч рублей.

На юридических лиц могут быть наложены штрафы от 200 до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении – от 300 до 500 тысяч рублей. Если нарушение допущено с использованием транспортного средства, оно влечет наложение административного штрафа на физлиц в размере 5000 рублей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Ялтинец может лишиться свободы на 10 лет за разбой на пять тысяч рублей. Ялтинские полицейские в короткие сроки раскрыли разбойное нападение.

Сегодня: Суд рассмотрит дело о гибели пассажиров перевернувшегося автобуса в Крыму. Фигуранты уголовного дела о гибели и травмировании пассажиров автобуса, который съехал в кювет в Ленинском районе Крыма из-за отказа тормозов, предстанут перед судом.

Вчера: В Крыму готовятся предъявить обвинение Джемилеву. Следком России по Крыму готовится предъявить обвинение бывшему лидеру запрещенного в РФ меджлиса крымскотатарского народа.

Вчера: С завтрашнего дня в Крыму вводят особый противопожарный режим. Режим вводится с целью предотвращения возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, повышения уровня пожарной безопасности, сообщает пресс-служба МЧС РК.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/10/v-krymu-vvodyat-eshe-bolee-krupnye-shtrafy-za-narushenie-rezhima-samoizolyatsii-130129/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

В Крыму вводят еще более крупные штрафы за нарушение режима самоизоляции

В Крыму вводят еще более крупные штрафы за нарушение режима самоизоляции

В Крыму готовятся предъявить обвинение Джемилеву

В Крыму готовятся предъявить обвинение Джемилеву

С завтрашнего дня в Крыму вводят особый противопожарный режим

С завтрашнего дня в Крыму вводят особый противопожарный режим

Сотни пенсионеров вчера нарушили режим самоизоляции в Крыму

Сотни пенсионеров вчера нарушили режим самоизоляции в Крыму

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля

Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.