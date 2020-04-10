В Крыму вводят еще более крупные штрафы за нарушение режима самоизоляции

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В Крыму сотрудники МВД будут составлять протоколы на нарушителей режима самоизоляции по примеру Москвы.

Об этом во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19 глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«В связи с тем, что в Симферополе уже пробки каждое утро и режим самоизоляции, мягко говоря, не соблюдается, мы договорились, что сегодня будет проведена сессия и заключено соглашение с МВД по примеру Москвы. МВД будет составлять протоколы об административных нарушениях на пешеходов и водителей авто за нарушение правил самоизоляции. Протоколы будут переданы властям РК и в дальнейшем направляться в суд», - сказал Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что сумма штрафов начинается от нескольких тысяч рублей.

«На физлицо будет наложен штраф в 4000 рублей, повторное нарушение – 5000 рублей. Закон необходимо будет сегодня принять. Значительная часть людей пишет о том, почему они должны сидеть дома на самоизоляции, когда большинство игнорирует режим», - подчеркнул Сергей Аксенов.

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Должностных лиц за нарушение режима изоляции будут штрафовать от 30 до 40 тысяч рублей, при повторном нарушении – от 40 до 50 тысяч рублей.

На юридических лиц могут быть наложены штрафы от 200 до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении – от 300 до 500 тысяч рублей. Если нарушение допущено с использованием транспортного средства, оно влечет наложение административного штрафа на физлиц в размере 5000 рублей.

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