В Крыму разыскивают попутчиков заболевших коронавирусом

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В Республике Крым разыскиваются таксист и два пассажира, которые ехали в одной машине вместе с новыми заболевшими коронавирусом от аэропорта Симферополь до Керчи.

Об этом сообщила на оперштабе по ситуации с коронавирусом руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

По ее словам, двое новых заболевших 28 марта прибыли в аэропорт и там около 11 утра взяли частное такси (автомобиль темно-синего цвета), чтобы вернуться в Керчь. С ними ехали двое попутчиков, которые могли заразиться в дороге.

«Один пассажир вышел на автостанции Старый Крым, вторая пассажирка ехала с котом, она вышла в Феодосии, - отметила Пеньковская. – Это очень тесный контакт в автомобиле, закрытое пространство. Информацию по водителю и этим двум пассажирам мы передадим (в правоохранительные органы – ред.)».

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Глава республики Сергей Аксенов призвал пассажиров и водителя такси сдать контрольный тест на наличие коронавируса.

Ранее в Республике Крым сообщили . Заболевшие – жители Керчи, приехавшие из Таиланда.

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