В Крыму разыскивают попутчиков заболевших коронавирусом

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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10 апреля 2020
Об этом сообщила на оперштабе по ситуации с коронавирусом руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
По ее словам, двое новых заболевших 28 марта прибыли в аэропорт и там около 11 утра взяли частное такси (автомобиль темно-синего цвета), чтобы вернуться в Керчь. С ними ехали двое попутчиков, которые могли заразиться в дороге.
«Один пассажир вышел на автостанции Старый Крым, вторая пассажирка ехала с котом, она вышла в Феодосии, - отметила Пеньковская. – Это очень тесный контакт в автомобиле, закрытое пространство. Информацию по водителю и этим двум пассажирам мы передадим (в правоохранительные органы – ред.)».
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Глава республики Сергей Аксенов призвал пассажиров и водителя такси сдать контрольный тест на наличие коронавируса.
Ранее в Республике Крым сообщили . Заболевшие – жители Керчи, приехавшие из Таиланда.
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