В Крыму патрули полиции и Росгвардии усилили частными охранниками

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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10 апреля 2020
Об этом на заседании штаба по ситуации с COVID-19 сообщил заместитель начальника полиции крымского МВД Александр Смаглин.
«У нас работает повышенное количество нарядов, привлечена Рогвардия и частные охранные предприятия. Выявлено семь объектов, которые не должны были работать, по всем составлены материалы. Один объект работал повторно, составлен протокол за неповиновение законному требованию сотрудника полиции», - сказал Александр Смаглин.
По его словам, увеличилось количество выявленных на улицах несовершеннолетних.
«Отмечаем большое количество нарушений, связанных с нахождением детей на улице без сопровождения взрослых. По данным фактам было составлено 10 протоколов. 263 пожилых гражданина были выявлены на улицах, им даны предписания », - подчеркнул Александр Смаглин.
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В пятницу в Крыму было подтверждено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Крыму выявили 28 зараженных коронавирусом, в Севастополе - шесть случаев заражения.
До 30 апреля в Крыму действуем режим полной самоизоляции. Запрещается покидать дома, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью.
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