В Крыму патрули полиции и Росгвардии усилили частными охранниками

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В Крыму к патрулированию улиц для борьбы с нарушителями режима самоизоляции привлечены сотрудники МВД, Росгвардии и частных охранных предприятий.

Об этом на заседании штаба по ситуации с COVID-19 сообщил заместитель начальника полиции крымского МВД Александр Смаглин.

«У нас работает повышенное количество нарядов, привлечена Рогвардия и частные охранные предприятия. Выявлено семь объектов, которые не должны были работать, по всем составлены материалы. Один объект работал повторно, составлен протокол за неповиновение законному требованию сотрудника полиции», - сказал Александр Смаглин.

По его словам, увеличилось количество выявленных на улицах несовершеннолетних.

«Отмечаем большое количество нарушений, связанных с нахождением детей на улице без сопровождения взрослых. По данным фактам было составлено 10 протоколов. 263 пожилых гражданина были выявлены на улицах, им даны предписания », - подчеркнул Александр Смаглин.

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В пятницу в Крыму было подтверждено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Крыму выявили 28 зараженных коронавирусом, в Севастополе - шесть случаев заражения.

До 30 апреля в Крыму действуем режим полной самоизоляции. Запрещается покидать дома, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью.

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