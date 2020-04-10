В Крыму коммунальщиики массово проводят «липовые» дезинфекции

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом заявили власти республики на оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.
Все отчеты управляющих компаний о том, что они проводили сплошную дезинфекцию, должны проверяться на местах, подчеркнул глава республики Сергей Аксенов.«Мы договорились: деньги ни одна компания не получит без подписи председателя МКД (на акте выполненных работ – ред.). Вот это для нас с вами инструмент, - пояснил он . – Как только деньги управляющим компаниям довели, надо выборочно опросить жителей подъезда провели или не провели уборку. Здесь полностью выверяем информацию и добиваемся того, чтобы компании эту дезинфекцию проводили».
При этом вице-премьер региона Юлия Жукова, курирующая сферу коммунальных услуг в период всеобщей самоизоляции, отметила, что жители многих МКД жалуются на недостаточные работы по дезинфекции, которые проводят управляющие компании.
«К нам пришли и из «пшикалки» побрызгали» – это неправильно. Есть конкретные разъяснения Роспотребнадзора, согласно которым … в МКД рекомендуется проведение профилактической дезинфекции в местах общего пользования – это подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые холлы и кабины, лестничные площадки и марши, мусоропроводы. Способом протирания обрабатывают поручни, перила, игровые элементы детских площадок, столики, прилавки и другие аналогичные объекты, места общего пользования МКД. ТО есть, должны протирать, а не опрыскивать», - разъяснила Жукова.
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Кроме того, вице-премьер напомнила, что невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, необходимых при распространении опасного для людей заболевания, наказываются достаточно большими штрафами: для физлиц – от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Республике Крым выявили два новых случая заражения коронавирусом. Таким образом с начала пандемии в регионе подтверждено 28 случаев заражения.
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