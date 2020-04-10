В Крыму еще два случая заражения коронавирусом: завезли из Таиланда

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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10 апреля 2020
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Об этом в ходе «Ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки» сообщил Глава РК Сергей Аксенов.
В этот раз заразу завезли на полуостров керчане, отдыхавшие в Таиланде. Круг контактов уже установлен.
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Всего по состоянию на 10 апреля в Республике Крым официально подтверждены 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 8 человек уже выписали.
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