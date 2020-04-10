В Крыму еще два случая заражения коронавирусом: завезли из Таиланда

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За последние сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден еще у двух жителей Крыма.

Об этом в ходе «Ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки» сообщил Глава РК Сергей Аксенов.

В этот раз заразу завезли на полуостров керчане, отдыхавшие в Таиланде. Круг контактов уже установлен.

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Всего по состоянию на 10 апреля в Республике Крым официально подтверждены 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 8 человек уже выписали.

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