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В Феодосии ищут женщину с котом, ехавшую в такси с больными COVID-19

Пятница
10 апреля 2020
19:15

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Феодосия

Новости за:
2020
Апрель 2020
10 апреля 2020


В Феодосии разыскивают попутчицу керчан, которые в течение последних суток пополнили счет заразившихся коронавирусной инфекцией в Крыму. Женщина ехала с заболевшими в одном такси по маршруту Симферополь-Керчь.

Об этом сообщает пресс-служба Феодосийской администрации.

«В Феодосии из такси, следовавшем 28 марта по маршруту Симферополь-Керчь, вышла пассажирка с котом. Она ехала в одной машине с керчанами, больными коронавирусной инфекцией. Сейчас правоохранителями Феодосии разыскивается эта женщина, устанавливаются ее данные для проведения всех необходимых лабораторных исследований», - говорится на официальном сайте Феодосии на Правительственном портале Крыма.

В свою очередь, глава местной администрации Сергей Бовтуненко призвал жителей округа соблюдать режим самоизоляции.

«Мы не знаем кто она, вышедшая в Феодосии пассажирка, где проживает, каково состояние ее здоровья и с кем за это время она уже контактировала. Будем надеяться, что заболевания нет и ситуация останется стабильной. К сожалению, в последние дни наблюдается оживление на улицах города, на автотрассах. Поэтому еще раз прошу феодосийцев соблюдать все меры предосторожности, без необходимости не покидать свои дома и квартиры», - обратился мэр в жителям города.

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В соответствии с данными Феодосийского медицинского центра, по состоянию на 10 апреля в городе не зафиксировано случаев выявления COVID-19 у жителей муниципалитета.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/10/v-feodosii-ishut-zhenshinu-s-kotom-ehavshuju-v-taksi-s-bolnymi-COVID19-130147/

 
 

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