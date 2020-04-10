В Бахчисарае столкнулись два автомобиля: есть погибшие

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Бахчисарай
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10 апреля 2020
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По предварительной информации водитель «Жигулей» вышел на обгон сразу нескольких машин и не смог уйти от столкновения. В комментариях пользователи социальной сети сообщили, что он погиб в реанимации.
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— Как? Простор на дорогах почувствовали? Чтобы так столкнуться – нужно было прилично разогнаться, а там, вроде, особо негде, — написали в комментариях.
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