В Бахчисарае столкнулись два автомобиля: есть погибшие

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В старом городе Бахчисарая произошло ДТП с участием легковых автомобилей «Жигули» и LADA, сообщают очевидцы в соцсети.

По предварительной информации водитель «Жигулей» вышел на обгон сразу нескольких машин и не смог уйти от столкновения. В комментариях пользователи социальной сети сообщили, что он погиб в реанимации.

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— Как? Простор на дорогах почувствовали? Чтобы так столкнуться – нужно было прилично разогнаться, а там, вроде, особо негде, — написали в комментариях.

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