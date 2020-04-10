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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Бахчисарае столкнулись два автомобиля: есть погибшие

Пятница
10 апреля 2020
15:32

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Бахчисарай

Новости за:
2020
Апрель 2020
10 апреля 2020


В Бахчисарае столкнулись два автомобиля: есть погибшие

© ВКонтакте

В старом городе Бахчисарая произошло ДТП с участием легковых автомобилей «Жигули» и LADA, сообщают очевидцы в соцсети.

По предварительной информации водитель «Жигулей» вышел на обгон сразу нескольких машин и не смог уйти от столкновения. В комментариях пользователи социальной сети сообщили, что он погиб в реанимации.

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— Как? Простор на дорогах почувствовали? Чтобы так столкнуться – нужно было прилично разогнаться, а там, вроде, особо негде, — написали в комментариях.

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Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

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