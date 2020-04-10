У спорта и культуры Севастополя заберут деньги на борьбу с COVID-19

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В правительстве Севастополе перераспределили бюджет города с учетом распространения коронавирусной инфекции. Решено было создать резервный фонд в размере 803,4 млн рублей.

Эти деньги пойдут на борьбу с вирусом и на поддержку экономики города, которая оказалась под ударом из-за режима самоизоляции.

Директор департамента финансов Владимир Штоп подчеркнул, что средства снимаются с девяти главных распорядителей бюджетных средств.

«Управление по делам молодежи и спорта – 6,2 млн рублей, главное управление культуры – 6,5 млн рублей, департамент образования и науки – 57,6 млн рублей, департамент экономического развития – 17 млн рублей, департамент сельского хозяйства – 16 млн рублей, главное управление информатизации и связи – 155 млн рублей, департамент городского хозяйства – 200 млн рублей, департамент по имущественным и земельным отношениям – 45 млн рублей, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры – 300 млн рублей. Распорядителем средств определяется департамент финансов», - отметил Владимир Штоп.

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Он уточнил, что если эти средства не понадобятся, их вернут обратно в департаменты.

Кроме того, на заседании правительства было решено расширить перечень отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса. Теперь там 45 видов деятельности, включая, в том числе, отрасль торговли непродовольственными товарами, представители которой из-за режима самоизоляции не осуществляют деятельность.

Кредиты для бизнеса на время пандемии будут выдавать под минимальные проценты.

Если бизнесмен берет кредит на сумму до 500 тысяч рублей, кредитная ставка для него составит 0,1 процента; от 500 тысяч до 1,5 млн рублей – 1 процент. Эта мера нужна для того, чтобы у предпринимателей была возможность сохранить трудовые коллективы на время нерабочих дней в апреле и выплатить зарплату сотрудникам.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Система беспроцентных кредитов для бизнеса в Крыму не работает. Банки в Крыму пока не выдают малому и среднему бизнесу беспроцентные кредиты для поддержки предпринимателей в период ограничений по коронавирусу.

Вчера : Власти Крыма разрешили предприятиям не платить за аренду до конца июня. Министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщила, что для предприятий, арендующих помещения и землю на полуострове, ввели отсрочку по платежам до конца июня.

Вчера : Власти Крыма попросят у правительства РФ расширения льгот для бизнеса. Ряд отельных комплексов в Крыму, понесших большие убытки из-за пандемии коронавируса, не могут воспользоваться мерами поддержки для бизнеса, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным. В связи с этим Минкурортов РК попросит у федеральных властей расширения мер для туристического бизнеса.

Вчера : Севастопольским бизнесменам предложили влезть в банковскую кабалу. В Севастополе в апреле банки начнут выдавать кредиты предпринимателям, чтобы они могли выдать зарплату своим сотрудникам. Условия получения такого займа: быть малым или микропредприятием, которое ведет деятельность не меньше года, кредит предоставляется на срок до 12 месяцев.