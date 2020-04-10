Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму вводят еще более крупные штрафы за нарушение режима самоизоляции Рядом с Крымом из-за коронавируса закрыли целый город В Крыму разыскивают попутчиков заболевших коронавирусом Система беспроцентных кредитов для бизнеса в Крыму не работает В Крыму еще два случая заражения коронавирусом: завезли из Таиланда

У спорта и культуры Севастополя заберут деньги на борьбу с COVID-19

Пятница
10 апреля 2020
12:06

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
10 апреля 2020


В правительстве Севастополе перераспределили бюджет города с учетом распространения коронавирусной инфекции. Решено было создать резервный фонд в размере 803,4 млн рублей.

Эти деньги пойдут на борьбу с вирусом и на поддержку экономики города, которая оказалась под ударом из-за режима самоизоляции.

Директор департамента финансов Владимир Штоп подчеркнул, что средства снимаются с девяти главных распорядителей бюджетных средств.

«Управление по делам молодежи и спорта – 6,2 млн рублей, главное управление культуры – 6,5 млн рублей, департамент образования и науки – 57,6 млн рублей, департамент экономического развития – 17 млн рублей, департамент сельского хозяйства – 16 млн рублей, главное управление информатизации и связи – 155 млн рублей, департамент городского хозяйства – 200 млн рублей, департамент по имущественным и земельным отношениям – 45 млн рублей, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры – 300 млн рублей. Распорядителем средств определяется департамент финансов», - отметил Владимир Штоп.

Читайте: Власти Крыма разрешили предприятиям не платить за аренду до конца июня

Он уточнил, что если эти средства не понадобятся, их вернут обратно в департаменты.

Кроме того, на заседании правительства было решено расширить перечень отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса. Теперь там 45 видов деятельности, включая, в том числе, отрасль торговли непродовольственными товарами, представители которой из-за режима самоизоляции не осуществляют деятельность.

Кредиты для бизнеса на время пандемии будут выдавать под минимальные проценты.

Если бизнесмен берет кредит на сумму до 500 тысяч рублей, кредитная ставка для него составит 0,1 процента; от 500 тысяч до 1,5 млн рублей – 1 процент. Эта мера нужна для того, чтобы у предпринимателей была возможность сохранить трудовые коллективы на время нерабочих дней в апреле и выплатить зарплату сотрудникам.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Система беспроцентных кредитов для бизнеса в Крыму не работает. Банки в Крыму пока не выдают малому и среднему бизнесу беспроцентные кредиты для поддержки предпринимателей в период ограничений по коронавирусу.

Вчера: Власти Крыма разрешили предприятиям не платить за аренду до конца июня. Министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщила, что для предприятий, арендующих помещения и землю на полуострове, ввели отсрочку по платежам до конца июня.

Вчера: Власти Крыма попросят у правительства РФ расширения льгот для бизнеса. Ряд отельных комплексов в Крыму, понесших большие убытки из-за пандемии коронавируса, не могут воспользоваться мерами поддержки для бизнеса, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным. В связи с этим Минкурортов РК попросит у федеральных властей расширения мер для туристического бизнеса.

Вчера: Севастопольским бизнесменам предложили влезть в банковскую кабалу. В Севастополе в апреле банки начнут выдавать кредиты предпринимателям, чтобы они могли выдать зарплату своим сотрудникам. Условия получения такого займа: быть малым или микропредприятием, которое ведет деятельность не меньше года, кредит предоставляется на срок до 12 месяцев.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/10/u-sporta-i-kultury-sevastopolya-zaberut-dengi-na-borbu-s-COVID19-130108/

 
 

Финансы и бизнес

Система беспроцентных кредитов для бизнеса в Крыму не работает

Система беспроцентных кредитов для бизнеса в Крыму не работает

Власти Крыма разрешили предприятиям не платить за аренду до конца июня

Власти Крыма разрешили предприятиям не платить за аренду до конца июня

Курс имбиря в Крыму достиг двух тысяч рублей

Курс имбиря в Крыму достиг двух тысяч рублей

С 1 июля в Крыму начнет действовать новый налог

С 1 июля в Крыму начнет действовать новый налог

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму вводят еще более крупные штрафы за нарушение режима самоизоляции
СЮЖЕТ
Коронавирус в Крыму

В Крыму вводят еще более крупные штрафы за нарушение режима самоизоляции

Тренды недели

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Депутатов крымского парламента срочно собирают на сессию

Депутатов крымского парламента срочно собирают на сессию

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.