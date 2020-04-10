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Судакским чиновникам запретили покидать город без разрешения главы

Пятница
10 апреля 2020
20:22

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Судак

Новости за:
2020
Апрель 2020
10 апреля 2020


Оперативный штаб в Судаке принял дополнительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации Судака.

В Судаке состоялось очередное заседание оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в муниципальном образовании городской округ Судак.

В ходе заседания приняли дополнительные меры для предотвращения распространения инфекции.

Так, оперативный штаб запретил выезд за пределы Судака всем работникам администрации города и подведомственных организаций без согласования с главой администрации.

Кроме того, принято решение ужесточить меры по соблюдению режима самоизоляции и масочного режима гражданами. Для этого будет усилено патрулирование силами казачьих общин, цель которых – информирование, предупреждение и выдача масок гражданам, передвигающимся по улицам города. Отделу МВД по городу Судаку – ужесточить проверки движения личного и грузового транспорта.

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Также решено усилить контроль за соблюдением режима дезинфекции и масочного режима в сетевых торговых объектах «Рояль», «Пуд», «Яблоко», «ЕВА», «Чистый дом» и на прилегающих к ним территориях. Также на входе в эти объекты силами казачьих общин будет организована раздача масок гражданам.

С 9 апреля 2020 года запрещена работа всех объектов любой сферы деятельности, расположенных на набережной Судака, Кипарисовой аллее, Тенистой аллее и набережной поселка Новый Свет.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/10/sudakskim-chinovnikam-zapretili-pokidat-gorod-bez-razresheniya-glavy-130139/

 
 

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