Судакским чиновникам запретили покидать город без разрешения главы

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 100 тысяч человек Патриарх призвал не ходить в храм на Вербное воскресенье и Пасху Экипаж пришедшей из Греции яхты отправлен в обсерватор В Феодосии ищут женщину с котом, ехавшую в такси с больными COVID-19 Власти Крыма расходуют резервный фонд на борьбу с коронавирусом

Оперативный штаб в Судаке принял дополнительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации Судака.

В Судаке состоялось очередное заседание оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в муниципальном образовании городской округ Судак.

В ходе заседания приняли дополнительные меры для предотвращения распространения инфекции.

Так, оперативный штаб запретил выезд за пределы Судака всем работникам администрации города и подведомственных организаций без согласования с главой администрации.

Кроме того, принято решение ужесточить меры по соблюдению режима самоизоляции и масочного режима гражданами. Для этого будет усилено патрулирование силами казачьих общин, цель которых – информирование, предупреждение и выдача масок гражданам, передвигающимся по улицам города. Отделу МВД по городу Судаку – ужесточить проверки движения личного и грузового транспорта.

Читайте: Власти Крыма сняли ограничения на работу некоторых предприятий

Также решено усилить контроль за соблюдением режима дезинфекции и масочного режима в сетевых торговых объектах «Рояль», «Пуд», «Яблоко», «ЕВА», «Чистый дом» и на прилегающих к ним территориях. Также на входе в эти объекты силами казачьих общин будет организована раздача масок гражданам.

С 9 апреля 2020 года запрещена работа всех объектов любой сферы деятельности, расположенных на набережной Судака, Кипарисовой аллее, Тенистой аллее и набережной поселка Новый Свет.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Экс-глава Севастополя признал, что нецензурно обругал полицию в аэропорту Ижевска. Экс-глава правительства Севастополя, ныне замминистра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников признал, что нецензурно обругал полицию в аэропорту Ижевска.

Сегодня : Аксенов о ближайших праздниках: пьем дома. Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал отметить День Конституции Крыма дома и там же поднять за нее бокал.

Вчера : Аксенов призвал россиян не приезжать в Крым. В противном случае командировочные будут обязаны также соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

Среда, 8 апреля 2020 : В Удмуртии будут судить экс-губернатора Севастополя. Административное дело в отношении экс-губернатора Севастополя, замглавы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова, устроившего дебош в аэропорту Ижевска, будет рассматривать Завьяловский районный суд Удмуртии.