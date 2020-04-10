Судакским чиновникам запретили покидать город без разрешения главы

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Судак
Новости за:
2020
Апрель 2020
10 апреля 2020
В Судаке состоялось очередное заседание оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в муниципальном образовании городской округ Судак.
В ходе заседания приняли дополнительные меры для предотвращения распространения инфекции.
Так, оперативный штаб запретил выезд за пределы Судака всем работникам администрации города и подведомственных организаций без согласования с главой администрации.
Кроме того, принято решение ужесточить меры по соблюдению режима самоизоляции и масочного режима гражданами. Для этого будет усилено патрулирование силами казачьих общин, цель которых – информирование, предупреждение и выдача масок гражданам, передвигающимся по улицам города. Отделу МВД по городу Судаку – ужесточить проверки движения личного и грузового транспорта.
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Также решено усилить контроль за соблюдением режима дезинфекции и масочного режима в сетевых торговых объектах «Рояль», «Пуд», «Яблоко», «ЕВА», «Чистый дом» и на прилегающих к ним территориях. Также на входе в эти объекты силами казачьих общин будет организована раздача масок гражданам.
С 9 апреля 2020 года запрещена работа всех объектов любой сферы деятельности, расположенных на набережной Судака, Кипарисовой аллее, Тенистой аллее и набережной поселка Новый Свет.
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