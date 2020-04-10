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Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

Суд рассмотрит дело о гибели пассажиров перевернувшегося автобуса в Крыму

Пятница
10 апреля 2020
09:27

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ленино

Новости за:
2020
Апрель 2020
10 апреля 2020


Фигуранты уголовного дела о гибели и травмировании пассажиров автобуса, который съехал в кювет в Ленинском районе Крыма из-за отказа тормозов, предстанут перед судом.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что 10 апреля 2019 года водитель выполнял на закрепленном за ним пассажирском автобусе «Богдан» рейс по маршруту село Яковенково – Керчь и обратно. При движении по направлению к Керчи, в районе поворота на село Костырино Ленинского района, у автобуса отказала тормозная система, водитель не справился с управлением, пересек встречную полосу и съехал в кювет. В результате шесть пассажиров получили травмы различной степени тяжести, двое погибли на месте происшествия. В ходе эксплуатации автобуса водителем не были выявлены и устранены технические неисправности, которые образовались задолго до трагедии», – сообщила Постнова.

Следствием установлено, что старший мастер предприятия в ходе техосмотров автобуса не устранил данные нарушения, в результате чего технически неисправный транспорт был выпущен на линию. Контролером, ответственным за техническое состояние транспортных средств, выпускаемых на линии и при возврате их с рейсов, также не были выявлены и устранены данные неисправности. «В настоящее время расследование уголовных дел завершено. С утвержденными обвинительными заключениями они направлены в суды для дальнейшего рассмотрения по существу», – добавила Постнова.

Читайте: Суд рассмотрит дело о гибели пассажиров перевернувшегося автобуса в Крыму

Водитель автобуса обвиняется по части 5 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей и смерть двух лиц. Старший мастер предприятия и контролер технического состояния автомобилей обвиняются по части 3 статьи 266 УК РФ – недоброкачественный ремонт автобуса и выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей и смерть двух лиц.

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