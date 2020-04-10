Система беспроцентных кредитов для бизнеса в Крыму не работает

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщил спикер парламента республики Владимир Константинов на заседании оперативного штаба по нераспространению инфекции.
«Мы вчера с депутатским корпусом провели большую работу, обошли все банки и имеем полную информацию, что система с нулевым кредитом, которая декларировалась, в реальности не работает. В банках говорили по-разному, но суть одна – они не получили соответствующих инструкций», – рассказал председатель Госсовета РК.
По словам Константинова, программа выдачи беспроцентных кредитов в Крыму заработает не раньше, чем к концу следующей недели.
Он добавил, что в регионе существует угроза «обнуления» курортно-туристической сферы из-за возможной потери авансов, которые средства размещения получили от туроператоров.
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«Санатории просят оказать помощь в части того, чтобы защитили их и не забирали те авансы, которые они получили под курортный сезон. Потому что за счет этих авансов они смогут выплатить зарплату за апрель, заплатить за коммунальные услуги и как-то прожить этот месяц. Если туроператоры через суды у них эти деньги заберут, то отрасль полностью «обнулится» и ситуация для нас будет еще более сложной», – пояснил спикер крымского парламента.
Ранее крупнейшие российские банки объявили о начале выдачи кредитов малому и среднему бизнесу под 0,0% годовых с целью поддержки занятости и выплаты зарплат сотрудникам на период ограничений по COVID-19.
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