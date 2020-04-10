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Система беспроцентных кредитов для бизнеса в Крыму не работает

Пятница
10 апреля 2020
10:41

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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Апрель 2020
10 апреля 2020


Система беспроцентных кредитов для бизнеса в Крыму не работает

© Новости Крыма

Банки в Крыму пока не выдают малому и среднему бизнесу беспроцентные кредиты для поддержки предпринимателей в период ограничений по коронавирусу.

Об этом сообщил спикер парламента республики Владимир Константинов на заседании оперативного штаба по нераспространению инфекции.

«Мы вчера с депутатским корпусом провели большую работу, обошли все банки и имеем полную информацию, что система с нулевым кредитом, которая декларировалась, в реальности не работает. В банках говорили по-разному, но суть одна – они не получили соответствующих инструкций», – рассказал председатель Госсовета РК. 

По словам Константинова, программа выдачи беспроцентных кредитов в Крыму заработает не раньше, чем к концу следующей недели.

Он добавил, что в регионе существует угроза «обнуления» курортно-туристической сферы из-за возможной потери авансов, которые средства размещения получили от туроператоров.

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«Санатории просят оказать помощь в части того, чтобы защитили их и не забирали те авансы, которые они получили под курортный сезон. Потому что за счет этих авансов они смогут выплатить зарплату за апрель, заплатить за коммунальные услуги и как-то прожить этот месяц. Если туроператоры через суды у них эти деньги заберут, то отрасль полностью «обнулится» и ситуация для нас будет еще более сложной», – пояснил спикер крымского парламента.

Ранее крупнейшие российские банки объявили о начале выдачи кредитов малому и среднему бизнесу под 0,0% годовых с целью поддержки занятости и выплаты зарплат сотрудникам на период ограничений по COVID-19.

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Сегодня: У спорта и культуры Севастополя заберут деньги на борьбу с COVID-19. В правительстве Севастополе перераспределили бюджет города с учетом распространения коронавирусной инфекции. Решено было создать резервный фонд в размере 803,4 млн рублей.

Вчера: Власти Крыма разрешили предприятиям не платить за аренду до конца июня. Министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщила, что для предприятий, арендующих помещения и землю на полуострове, ввели отсрочку по платежам до конца июня.

Вчера: Власти Крыма попросят у правительства РФ расширения льгот для бизнеса. Ряд отельных комплексов в Крыму, понесших большие убытки из-за пандемии коронавируса, не могут воспользоваться мерами поддержки для бизнеса, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным. В связи с этим Минкурортов РК попросит у федеральных властей расширения мер для туристического бизнеса.

Вчера: Севастопольским бизнесменам предложили влезть в банковскую кабалу. В Севастополе в апреле банки начнут выдавать кредиты предпринимателям, чтобы они могли выдать зарплату своим сотрудникам. Условия получения такого займа: быть малым или микропредприятием, которое ведет деятельность не меньше года, кредит предоставляется на срок до 12 месяцев.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/10/sistema-besprotsentnyh-kreditov-dlya-biznesa-v-krymu-ne-rabotaet-130084/

 
 

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