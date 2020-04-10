Санатории в Крыму начали требовать доплату с туристов за перенос даты отдыха

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщила вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико.
«Много вопросов от туристов поступает о переносе туров и возврате средств. Некоторые санатории просят при переносе периода (отдыха) доплату. Так как перенос делают на лето – санатории начинают поднимать цену», – сообщила Кивико.
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Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проработать эту ситуацию с каждым санаторием отдельно и разработать необходимые меры поддержки.
Указом главы Крыма всем местам размещения в республике запрещено заселять отдыхающих до 1 июня.
Новости Крыма сообщали ранее:
Среда, 8 апреля 2020: Мэр Ялты еще надеется, что курортный сезон начнется вовремя. Проведение майских праздников и курортного сезона в Ялте зависит от дисциплинированности граждан в настоящее время.
Среда, 8 апреля 2020: Добро пожаловать: в Крыму туристов из Москвы и Петербурга будут помещать в обсерваторы. Всех пассажиров, прибывающих в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга авиарейсами, будут отправлять в обсерваторы.
Вторник, 7 апреля 2020: Блокированный полуостров: туризма в Крыму сейчас нет. Курортный сезон в Крыму традиционно официально начинается с первого мая. В этом году сезон в Крыму, по мнению властей, состоится, только если жители полуострова не будут нарушать режим самоизоляции и на полуострове не будет выявлено новых случаев заражения коронавирусом.
Понедельник, 6 апреля 2020: Власти Крыма рассказали как будут поддерживать турбизнес. Министерство курортов и туризма Крыма разработало меры по поддержке отрасли. Соответствующие запросы переданы на согласование в Федеральное агентство по туризму и Минфин РК. Все меры первоначально были обсуждены со специалистами отрасли и федеральными экспертами.
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