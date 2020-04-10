Санатории в Крыму начали требовать доплату с туристов за перенос даты отдыха

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Некоторые санатории требуют доплаты от граждан, которые не смогли приехать по путевке из-за ограничительных мер и переносят время отдыха на лето.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщила вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико.

«Много вопросов от туристов поступает о переносе туров и возврате средств. Некоторые санатории просят при переносе периода (отдыха) доплату. Так как перенос делают на лето – санатории начинают поднимать цену», – сообщила Кивико.

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Глава Крыма Сергей Аксенов поручил проработать эту ситуацию с каждым санаторием отдельно и разработать необходимые меры поддержки.

Указом главы Крыма всем местам размещения в республике запрещено заселять отдыхающих до 1 июня.

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Вторник, 7 апреля 2020 : Блокированный полуостров: туризма в Крыму сейчас нет. Курортный сезон в Крыму традиционно официально начинается с первого мая. В этом году сезон в Крыму, по мнению властей, состоится, только если жители полуострова не будут нарушать режим самоизоляции и на полуострове не будет выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

Понедельник, 6 апреля 2020 : Власти Крыма рассказали как будут поддерживать турбизнес. Министерство курортов и туризма Крыма разработало меры по поддержке отрасли. Соответствующие запросы переданы на согласование в Федеральное агентство по туризму и Минфин РК. Все меры первоначально были обсуждены со специалистами отрасли и федеральными экспертами.