Россия намерена потратить 100 млрд рублей на строительство двух вертолетоносцев в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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«Контракт на постройку кораблей должен быть подписан в третьей декаде апреля. Стоимость вертолетоносцев составит чуть менее 100 млрд рублей», – сказал собеседник агентства.
По его информации, закладка УДК на керченском заводе должна состояться в первых числах мая. «Головной корабль планируется передать флоту в 2026 году, второй вертолетоносец – в 2027 году», – добавил источник.
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Официального подтверждения данной информации от Минобороны России и руководства завода «Залив» нет.
Новости Крыма сообщали ранее:
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Вчера: Киев не станет преследовать крымчан за службу в российской армии. В прокуратуре АРК в Киеве назвали крымчан, отправившихся на военную службу в другие регионы РФ, «жертвами» и заявили, что не планируют возбуждать уголовные дела в отношении их.
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Пятница, 3 апреля 2020: Россия проводит масштабное учение авиации и сил ПВО в Крыму. Экипажи самолетов морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота совместно с авиацией ВВС и ПВО Южного военного округа и боевыми расчетами дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», базирующимися в Крыму, проводят на полуострове двустороннее учение.
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