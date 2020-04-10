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Власть -> Армия и флот

Россия намерена потратить 100 млрд рублей на строительство двух вертолетоносцев в Крыму

Пятница
10 апреля 2020
13:31

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
10 апреля 2020


Постройка первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) на керченском заводе «Залив» в Крыму обойдется примерно 100 млрд рублей, контракт подпишут до конца апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Контракт на постройку кораблей должен быть подписан в третьей декаде апреля. Стоимость вертолетоносцев составит чуть менее 100 млрд рублей», – сказал собеседник агентства.

По его информации, закладка УДК на керченском заводе должна состояться в первых числах мая. «Головной корабль планируется передать флоту в 2026 году, второй вертолетоносец – в 2027 году», – добавил источник.

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Официального подтверждения данной информации от Минобороны России и руководства завода «Залив» нет.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/10/rossiya-namerena-potratit-100-mlrd-rublei-na-stroitelstvo-dvuh-vertoletonostsev-v-krymu-130115/

 
 

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