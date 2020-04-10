Пропавших в Крыму подростков нашли в лесу

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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10 апреля 2020
Подростков нашли в лесу.
Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Указывается, что искать подростков полиция начала 8 апреля. Поиски усложнялись отсутствием у них мобильных телефонов.
«Сотрудниками полиции, а также волонтерами было организовано прочесывание местности в Симферопольском районе, также проводились поисковые мероприятия в крымской столице. В результате братья были найдены полицейскими в лесу, где все это время жили под открытым небом и грелись у костра», – сообщают в полиции.
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В ведомстве уверяют, что противоправных посягательств в отношении них не совершалось.
«Полицейские выяснили, что у детей не было серьезных поводов сбегать от своих опекунов, а их выходка была лишь детской шалостью», – сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что двоих пропавших без вести несовершеннолетних братьев – Сулеймана и Романа Кемаль – объявили в розыск в Крыму. Оба подростка ушли из дома в селе Давыдовка Симферопольского района 6 апреля 2020 года и не вернулись домой.
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