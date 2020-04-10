Прогноз погоды в Крыму на пятницу 10 апреля

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 9 до 20, ближайшей ночью от 6 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 27 до 72 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 10 апреля.

В Симферополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 64 процентов. Ветер западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 17, ближайшей ночью от 6 до 9 градусов выше нуля.

В Ялте целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 58 процентов. Ветер западный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 16, ближайшей ночью от 10 до 12 градусов выше нуля.

В Севастополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 79 процентов. Ветер западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Феодосии целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 67 процентов. Ветер южный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 9 до 12 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 83 процентов. Ветер южный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 12, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Евпатории целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 75 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 15, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Джанкое целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 34 до 68 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 18, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 67 процентов. Ветер западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 14, ближайшей ночью от 7 до 12 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 9 до 10 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 10, в Керчи - 9, в Ливадии - 10, в Партените - 10, в Поповке - 10, в Саках - 9, в Севастополе - 10, в Феодосии - 9, в Черноморском - 9, в Ялте - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 21, на Кипре - 17, в Одессе - 10, в Сочи - 12, в Турции - 17, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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Вчера : Прогноз погоды в Крыму на четверг 9 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 9 до 19, ближайшей ночью от 4 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 30 до 71 процентов. Скорость ветра будет достигать 4 м/с.

Среда, 8 апреля 2020 : Прогноз погоды в Крыму на среду 8 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 6 до 13, ближайшей ночью от 1 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 33 до 75 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Вторник, 7 апреля 2020 : Опять заморозки: в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие дни в Крыму ожидаются заморозки до шести градусов, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Вторник, 7 апреля 2020 : Прогноз погоды в Крыму на вторник 7 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 8 до 13, ближайшей ночью от 2 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 38 до 72 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.