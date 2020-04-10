Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Общество -> Погода в Крыму

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 10 апреля

Пятница
10 апреля 2020
07:07

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Апрель 2020
10 апреля 2020


Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 9 до 20, ближайшей ночью от 6 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 27 до 72 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 10 апреля.

В Симферополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 64 процентов. Ветер западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 17, ближайшей ночью от 6 до 9 градусов выше нуля.

В Ялте целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 58 процентов. Ветер западный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 16, ближайшей ночью от 10 до 12 градусов выше нуля.

В Севастополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 79 процентов. Ветер западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Феодосии целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 67 процентов. Ветер южный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 9 до 12 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 83 процентов. Ветер южный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 12, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Евпатории целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 75 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 15, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Джанкое целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 34 до 68 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 18, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 67 процентов. Ветер западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 14, ближайшей ночью от 7 до 12 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 9 до 10 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 10, в Керчи - 9, в Ливадии - 10, в Партените - 10, в Поповке - 10, в Саках - 9, в Севастополе - 10, в Феодосии - 9, в Черноморском - 9, в Ялте - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 21, на Кипре - 17, в Одессе - 10, в Сочи - 12, в Турции - 17, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на вторник 31 марта

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на четверг 9 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 9 до 19, ближайшей ночью от 4 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 30 до 71 процентов. Скорость ветра будет достигать 4 м/с.

Среда, 8 апреля 2020: Прогноз погоды в Крыму на среду 8 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 6 до 13, ближайшей ночью от 1 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 33 до 75 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Вторник, 7 апреля 2020: Опять заморозки: в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие дни в Крыму ожидаются заморозки до шести градусов, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Вторник, 7 апреля 2020: Прогноз погоды в Крыму на вторник 7 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 8 до 13, ближайшей ночью от 2 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 38 до 72 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/10/prognoz-pogody-v-krymu-na-pyatnitsu-10-aprelya-130112/

 
 

Погода в Крыму

На Крым надвигается шторм

На Крым надвигается шторм

На Крым надвигается сильный шторм

На Крым надвигается сильный шторм

Крымские синоптики дали неутешительный прогноз на март

Крымские синоптики дали неутешительный прогноз на март

Встречайте: на Крым идет арктический циклон

Встречайте: на Крым идет арктический циклон

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Коронавирус будут диагностировать по клинической картине без лабораторного подтверждения
СЮЖЕТ
Коронавирус в Крыму

Коронавирус будут диагностировать по клинической картине без лабораторного подтверждения

Тренды недели

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Депутатов крымского парламента срочно собирают на сессию

Депутатов крымского парламента срочно собирают на сессию

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.