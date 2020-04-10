Полицейские задержали в Бахчисарае иностранца-наркодилера

Полицейские задержали в Бахчисарае 18-летнего иностранца, который распространял наркотические средства посредством закладки тайников.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, правоохранители уличили его в момент размещения закладок.

«На момент задержания сбытчик уже успел разложить около 60 пакетиков с запрещенными веществами, еще около 150 свертков с наркотиками у него находилось при себе. Благодаря усилиям полицейских во дворы и на улицы не попали каннабис (марихуана), эфедрон, а также психотропное вещество амфетамин», – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что злоумышленник действовал в сговоре с 21-летним земляком, который также задержан. В ходе обыска по месту временного проживания задержанных изъяты расфасованные пакеты с несколькими видами наркотиков в большом количестве, а также электронные весы. Молодые люди пояснили, что данные вещества они приготовили с целью дальнейшего сбыта на территории Республики Крым.

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Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «а» и «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт, пересылка наркотических средств, психотропных веществ организованной группой, в крупном размере. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Четверг, 2 апреля 2020 : Житель Белогорского района Крыма задержан по подозрению в торговле наркотиками. Полицейские задержали жителя Белогорского района, который обвиняется в торговле наркотиками.

Пятница, 27 марта 2020 : В Крыму сотрудник крупного производственного предприятия оказался наркоторговцем. Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Красноперекопский» в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан 34-летний житель Красноперекопска, работник одного из крупных предприятий города, подозреваемый в сбыте наркотиков.