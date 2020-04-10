Под Симферополем пожилая пара сгорела в своей квартире

В селе Перово, которое находится в окрестностях Симферополя, произошел пожар в одной из квартир пятиэтажки.

Об этом сообщает Следком России по Крыму. В сгоревшей квартире были обнаружены тела ее владельцев.

«Примерно в 6 часов утра 10 апреля произошло возгорание в квартире пятиэтажного дома. После ликвидации сотрудниками МЧС пожара в квартире была обнаружена погибшей проживавшая здесь супружеская пара - мужчина 1947 года рождения и женщина 1949 года рождения», - говорится в сообщении Следкома.

На месте уже закончили работу следователи и криминалисты из ГСУ СКР по РК и МВД. По предварительной информации причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ближайшее время будет принято процессуальное решение.

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Как ранее сообщалось, накануне во время пожара в Алуште было обнаружено тело погибшего. В доме были полностью уничтожены кровля, мебель и личные вещи. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

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