Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 100 тысяч человек Судакским чиновникам запретили покидать город без разрешения главы Экипаж пришедшей из Греции яхты отправлен в обсерватор В Феодосии ищут женщину с котом, ехавшую в такси с больными COVID-19 Власти Крыма расходуют резервный фонд на борьбу с коронавирусом

Патриарх призвал не ходить в храм на Вербное воскресенье и Пасху

Пятница
10 апреля 2020
20:14

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
10 апреля 2020


Патриарх призвал не ходить в храм на Вербное воскресенье и Пасху

© Новости Крыма

В Московском патриархате рекомендовали верующим во время Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать богослужения.

Соответствующий документ разработан рабочей группой при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Духовенству монастырей и приходов, руководствуясь благословением святейшего патриарха, рекомендуется призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается, в том числе, и Страстной седмицы, и праздника Пасхи», - говорится в документе, который опубликован в Telegram-канале рабочей группы.

Вместе с тем, отмечается в нем, «на тот случай, если санитарно-эпидемиологическая ситуация допускает возможность посещение храмов прихожанами или их частью, прилагается перечень конкретных мер по обеспечению безопасности клириков и прихожан».

Как уточнили в патриархии, рекомендации разосланы во все епархии Русской православной церкви, они касаются организации и совершения богослужений в Вербное воскресенье (12 апреля), на Страстной седмице, в день Христова Воскресения и в пасхальный период.

Читайте: Крым отправит в хадж по квоте тысячу паломников

«Отмечается, что применение этих рекомендаций полностью или частично, а также их возможное дополнение, остается на усмотрение епархиальных архиереев с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в каждом регионе», - говорится в сообщении рабочей группы.

Ранее патриарх Кирилл призвал верующих сидеть дома и воздержаться от посещения храмов на период карантинных мер. До этого Синод Русской православной церкви также утвердил ряд санитарно-гигиенических мер, принимаемых в храмах для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вторник, 7 апреля 2020: Над Крымом провели воздушный крестный ход от «смертельной заразы». Викарные архиереи Нестор епископ Ялтинский и Каллиник епископ Бахчисарайский в сопровождении духовенства Симферопольской и Крымской епархии совершили воздушный Крестный ход с ковчегом с мощами свт.

Воскресенье, 29 марта 2020: Муфтият Крыма объяснил отказ от онлайн-богослужений. Организация богослужений в онлайн-режиме запрещена исламом.

Суббота, 28 марта 2020: Карантин в действии: в РПЦ отказались закрыть храмы. В РПЦ объяснили отказ закрыть храмы и назвали священников духовными врачами. Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Лейгода написал об этом в своем Telegram-канале.

Понедельник, 23 марта 2020: Муфтият Крыма решил приостановить коллективные богослужения до 12 апреля. Духовное управление мусульман Республики Крым и Севастополя приняло решение приостановить проведение пятничных и коллективных молитв в мечетях Крыма, а также любые просветительские и образовательные мероприятия до 12 апреля 2020 года.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/10/patriarh-prizval-ne-hodit-v-hram-na-verbnoe-voskresene-i-pashu-130144/

 
 

Религия

Патриарх призвал не ходить в храм на Вербное воскресенье и Пасху

Патриарх призвал не ходить в храм на Вербное воскресенье и Пасху

Карантин в действии: в РПЦ отказались закрыть храмы

Карантин в действии: в РПЦ отказались закрыть храмы

В Севастополе хотят провести крестный ход против коронавируса

В Севастополе хотят провести крестный ход против коронавируса

Крымский священник просит болеющим не ходить в храм

Крымский священник просит болеющим не ходить в храм

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля

Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.