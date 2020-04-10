Патриарх призвал не ходить в храм на Вербное воскресенье и Пасху

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В Московском патриархате рекомендовали верующим во время Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать богослужения.

Соответствующий документ разработан рабочей группой при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Духовенству монастырей и приходов, руководствуясь благословением святейшего патриарха, рекомендуется призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается, в том числе, и Страстной седмицы, и праздника Пасхи», - говорится в документе, который опубликован в Telegram-канале рабочей группы.

Вместе с тем, отмечается в нем, «на тот случай, если санитарно-эпидемиологическая ситуация допускает возможность посещение храмов прихожанами или их частью, прилагается перечень конкретных мер по обеспечению безопасности клириков и прихожан».

Как уточнили в патриархии, рекомендации разосланы во все епархии Русской православной церкви, они касаются организации и совершения богослужений в Вербное воскресенье (12 апреля), на Страстной седмице, в день Христова Воскресения и в пасхальный период.

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«Отмечается, что применение этих рекомендаций полностью или частично, а также их возможное дополнение, остается на усмотрение епархиальных архиереев с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в каждом регионе», - говорится в сообщении рабочей группы.

Ранее патриарх Кирилл призвал верующих сидеть дома и воздержаться от посещения храмов на период карантинных мер. До этого Синод Русской православной церкви также утвердил ряд санитарно-гигиенических мер, принимаемых в храмах для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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