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Общество -> Экология

Обитатели Черного моря получают смертельные дозы опасных химсоединений

Пятница
10 апреля 2020
06:32

Использованы материалы: Новости Крыма, Новый день

Новости за:
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10 апреля 2020


Обитатели Черного моря получают смертельные дозы опасных химсоединений

© topcor.ru

Таковы результаты токсикологического анализа тканей дельфинов, выбросившихся живыми на побережье Крыма в 2019 году.

Как сообщили в Центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море», для анализа отобрали 15 проб – ткани мышц, печени и почек от 7 дельфинов (3 азовок, 2 белобочек и 2 афалин), которые выбрасывались живыми на берег Крыма в 2019 году и погибли от заболеваний.

Были проведены измерения более 70 химических элементов, в числе которых – тяжелые металлы. Обнаружены повышенные концентрации лития, магния, алюминия, хрома, железа, цинка, кадмия, ртути и ряда других (так как предельно допустимая концентрация (ПДК) не обозначена для некоторых видов гидробионтов, для оценки принято использовать дифференцированные ПДК из СанПиН).

У двух исследованных афалин выявленная концентрация ртути в печени превысила ПДК более чем в 550 и 450 раз, чему сопутствовало резкое повышение содержания селена. Эти афалины были крайне истощены и страдали от полиорганной недостаточности. В мышцах и печени белобочек уровень ртути превысил ПДК в 3,4 и 6,2 раз. В целом, ртуть не превышала ПДК лишь в 7 из 15 проб. Основное количество этого высокотоксичного металла попадает в организм дельфинов с рыбой и рыбопродуктами в процессе биоаккумуляции.

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Концентрация цинка в печени больной азовки, выбросившейся на берег Севастополя прошлым летом с травмой черепа, превысила ПДК в 192 раза, в ее же мышцах – в 151 раз. Концентрация цинка в печени белобочки превысила ПДК в 132 раза, концентрация кадмия в почках – в 10 раз.

«Повышенное содержание загрязнителей является свидетельством их накопления в экосистеме в течение долгого времени. Результаты будут проанализированы с привлечением узких специалистов и добавлены в нашу природоохранную программу, – сообщили активисты Центра. – Анализ был проведен методом масс-спектрометрии на базе ЦКП «Спектрометрия и хроматография» ФИЦ ИнБЮМ. На подходе также необъятная работа по гистологии (16 исследованных дельфинов и более 300 проб)».

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