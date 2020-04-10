Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 100 тысяч человек Судакским чиновникам запретили покидать город без разрешения главы Патриарх призвал не ходить в храм на Вербное воскресенье и Пасху Экипаж пришедшей из Греции яхты отправлен в обсерватор В Феодосии ищут женщину с котом, ехавшую в такси с больными COVID-19

На Херсонщине увеличилось число сбежавших из обсервации украинцев, прибывших из Крыма

Пятница
10 апреля 2020
22:34

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
10 апреля 2020


На Херсонщине увеличилось число сбежавших из обсервации украинцев, прибывших из Крыма

© Новости Крыма

В Херсонской области увеличилось число сбежавших из обсервации украинцев, прибывших из Крыма.

Об этом на брифинге 10 апреля сказал глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

«Сейчас их, к сожалению не 15, а уже 19. Правоохранители составили на всех протоколы об административных правонарушениях. Это означает штраф от 17 до 34 тысяч гривен», – сообщил Гусев.

Глава Херсонской ОГА призвал украинцев соблюдать обсервацию и самоизоляцию, а также «ответственно отнестись к этим вынужденным ограничениям».

Как позже уточнили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Херсонщины, на украинцев, прибывших из Крыма, по состоянию на 10 апреля составили уже 28 админпротоколов: 2 – в Чаплинке и 26 – в Каланчаке.

Читайте: В Крыму разыскивают двух несовершеннолетних братьев, пропавших без вести

Ранее сообщалось, что в Каланчакском районе Херсонщины 15 граждан Украины, приехавших из Крыма через КПВВ «Каланчак», сбежали из обсервации.

Кабмин Украины сообщил, что лица, которые прибыли на территорию материковой Украины из Крыма, будут отправлены на обязательную госпитализацию в обсерваторы.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Пропавших в Крыму подростков нашли в лесу. Сотрудники полиции по Симферопольскому району разыскали двух братьев-подростков, которые несколько дней назад ушли в неизвестном направлении, не предупредив взрослых и были объявлены в розыск.

Вчера: В Бахчисарае столкнулись два автомобиля: есть погибшие. В старом городе Бахчисарая произошло ДТП с участием легковых автомобилей «Жигули» и LADA, сообщают очевидцы в соцсети.

Вчера: Под Симферополем пожилая пара сгорела в своей квартире. В селе Перово, которое находится в окрестностях Симферополя, произошел пожар в одной из квартир пятиэтажки.

Четверг, 9 апреля 2020: Балкон повис над автомобилем в Ялте. В Ялте на Клубном переулке у одного из зданий обвалился старый балкон, но еще не упал на припаркованное под ним авто.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/10/na-hersonshine-uvelichilos-chislo-sbezhavshih-iz-observatsii-ukraintsev-pribyvshih-iz-kryma-130150/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

На Херсонщине увеличилось число сбежавших из обсервации украинцев, прибывших из Крыма

На Херсонщине увеличилось число сбежавших из обсервации украинцев, прибывших из Крыма

В Бахчисарае столкнулись два автомобиля: есть погибшие

В Бахчисарае столкнулись два автомобиля: есть погибшие

Балкон повис над автомобилем в Ялте

Балкон повис над автомобилем в Ялте

Все может сгореть: Крым полностью не готов к лесным пожарам

Все может сгореть: Крым полностью не готов к лесным пожарам

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

До 21.00 будет решено, в каком режиме Крым проживет следующую неделю

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках

Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля

Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до конца апреля

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.