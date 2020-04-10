На Херсонщине увеличилось число сбежавших из обсервации украинцев, прибывших из Крыма

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В Херсонской области увеличилось число сбежавших из обсервации украинцев, прибывших из Крыма.

Об этом на брифинге 10 апреля сказал глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

«Сейчас их, к сожалению не 15, а уже 19. Правоохранители составили на всех протоколы об административных правонарушениях. Это означает штраф от 17 до 34 тысяч гривен», – сообщил Гусев.

Глава Херсонской ОГА призвал украинцев соблюдать обсервацию и самоизоляцию, а также «ответственно отнестись к этим вынужденным ограничениям».

Как позже уточнили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Херсонщины, на украинцев, прибывших из Крыма, по состоянию на 10 апреля составили уже 28 админпротоколов: 2 – в Чаплинке и 26 – в Каланчаке.

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Ранее сообщалось, что в Каланчакском районе Херсонщины 15 граждан Украины, приехавших из Крыма через КПВВ «Каланчак», сбежали из обсервации.

Кабмин Украины сообщил, что лица, которые прибыли на территорию материковой Украины из Крыма, будут отправлены на обязательную госпитализацию в обсерваторы.

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