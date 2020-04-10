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Власть -> Финансы и бизнес

Минюст России надеется, что Ахметов откажется от иска по крымскому имуществу

Пятница
10 апреля 2020
21:38

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
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10 апреля 2020


Минюст России надеется, что Ахметов откажется от иска по крымскому имуществу

© Крым.реалии

Минюст России надеется, что украинская компания «ДТЭК Крымэнерго» откажется от иска в международный арбитражный трибунал по спору за крымское имущество.

Об этом говорится в сообщении российского министерства 10 апреля.

«Крымэнерго по аналогии с другими украинскими истцами утверждает, что Россия якобы экспроприировала ее имущество в Крыму. Компания требует заплатить «компенсацию» в размере более 420 миллионов долларов США. Как и другие указанные истцы, Крымэнерго представила оценку, многократно превышающую реальную стоимость ее активов», – утверждает Минюст России.

В российском министерстве считают, что «ДТЭК» «сознательно избегает упоминания того, что, во-первых, большая часть имущества – это активы советского периода, которые не покрываются Соглашением, во-вторых, действия истцов и их бенефициаров создавали реальную угрозу жизнедеятельности и безопасности на Крымском полуострове».

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«Требования Крымэнерго содержат и другие юрисдикционные противоречия, каждое из которых ведет к отказу в иске. Среди прочего так называемые инвестиции могли быть сделаны украинской компаний «Крымэнерго» только на территории Украины, то есть не являлись иностранными и не подлежат защите по Соглашению. Кроме того, двусторонние инвестиционные договоры, в том числе Соглашение, основаны на основополагающем принципе международного права – принципе взаимности (reciprocity). Пока Украина отказывается выполнять свои обязательства по Соглашению, у России также отсутствуют какие-либо сопутствующие обязательства, включая разрешение споров в арбитраже», – добавили в российском министерстве.

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