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Крымчане за сутки 59 раз сообщили в полицию о нарушающих самоизоляцию

Пятница
10 апреля 2020
16:50

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
10 апреля 2020


В МВД поступило 59 заявлений от неравнодушных крымчан на работающие в обход запрета заведения и нарушающих режим самоизоляции других граждан.

Об этом замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

– За вчера нам поступило 59 заявлений (от граждан по работе объектов и нарушении другими гражданами установленных ограничений, – ред.) Стабильно высоким их количество остается. Отработали мы их все. 12 из них не подтвердились, 12 мы уже задокументировали, по остальным работа продолжается, — сказал Александр Смаглин.

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