Крымчане за сутки 59 раз сообщили в полицию о нарушающих самоизоляцию

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Власти Крыма расходуют резервный фонд на борьбу с коронавирусом В Крыму коммунальщиики массово проводят «липовые» дезинфекции В Крыму патрули полиции и Росгвардии усилили частными охранниками Более трех тысяч человек находятся под меднаблюдением по коронавирусу в Крыму Аксенов о ближайших праздниках: пьем дома

В МВД поступило 59 заявлений от неравнодушных крымчан на работающие в обход запрета заведения и нарушающих режим самоизоляции других граждан.

Об этом замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

– За вчера нам поступило 59 заявлений (от граждан по работе объектов и нарушении другими гражданами установленных ограничений, – ред.) Стабильно высоким их количество остается. Отработали мы их все. 12 из них не подтвердились, 12 мы уже задокументировали, по остальным работа продолжается, — сказал Александр Смаглин.

Читайте: С завтрашнего дня в Крыму вводят особый противопожарный режим

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Крыму патрули полиции и Росгвардии усилили частными охранниками. В Крыму к патрулированию улиц для борьбы с нарушителями режима самоизоляции привлечены сотрудники МВД, Росгвардии и частных охранных предприятий.

Сегодня : В Крыму вводят еще более крупные штрафы за нарушение режима самоизоляции. В Крыму сотрудники МВД будут составлять протоколы на нарушителей режима самоизоляции по примеру Москвы.

Сегодня : Ялтинец может лишиться свободы на 10 лет за разбой на пять тысяч рублей. Ялтинские полицейские в короткие сроки раскрыли разбойное нападение.

Сегодня : Суд рассмотрит дело о гибели пассажиров перевернувшегося автобуса в Крыму. Фигуранты уголовного дела о гибели и травмировании пассажиров автобуса, который съехал в кювет в Ленинском районе Крыма из-за отказа тормозов, предстанут перед судом.