Крымчане за сутки 59 раз сообщили в полицию о нарушающих самоизоляцию

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
– За вчера нам поступило 59 заявлений (от граждан по работе объектов и нарушении другими гражданами установленных ограничений, – ред.) Стабильно высоким их количество остается. Отработали мы их все. 12 из них не подтвердились, 12 мы уже задокументировали, по остальным работа продолжается, — сказал Александр Смаглин.
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