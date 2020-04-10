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Крымчан призвали сообщать о незаконном размещении туристов

Пятница
10 апреля 2020
14:30

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
10 апреля 2020


Крымчан призвали сообщать о незаконном размещении туристов

© Википедия

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко призвал крымчан обращаться на горячую линию министерства, в полицию или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 в случае, если они заметили незаконное размещение туристов.

— К сожалению, мы и сейчас фиксируем попытки бронирования и размещения в некоторых небольших отелях по Крыму, это подпадает под административное, а в некоторых случаях и уголовное преследование, — рассказал Волченко. – Уважаемые крымчане! Если вы видите коммерческое размещение в мини-отелях, частных квартирах или апартаментах, то как сознательные граждане сообщайте на горячую линию Минкурортов, а также по номерам 102 или 112. Все эти сигналы отрабатываются.

Как подчеркнул глава ведомства, такие случаи несут серьезную угрозу жизни и здоровью не только для владельцев объектов размещения, но и для их соседей, родных и близких. А также ставят под удар предстоящий курортный сезон, —  передает Турпортал РК.

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— В случае, если не дай Бог вы приютите заболевших людей, то это выясняется очень просто. Ваша квартира, отель или апартаменты подвергаются целому ряду мероприятий по дезинфекции, а вы и ваши родственники, друзья, соседи также оказываются в зоне риска. И плюс распространение инфекции несет очень большой риск для сезона-2020, — подытожил министр.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Санатории в Крыму начали требовать доплату с туристов за перенос даты отдыха. Некоторые санатории требуют доплаты от граждан, которые не смогли приехать по путевке из-за ограничительных мер и переносят время отдыха на лето.

Среда, 8 апреля 2020: Мэр Ялты еще надеется, что курортный сезон начнется вовремя. Проведение майских праздников и курортного сезона в Ялте зависит от дисциплинированности граждан в настоящее время.

Среда, 8 апреля 2020: Добро пожаловать: в Крыму туристов из Москвы и Петербурга будут помещать в обсерваторы. Всех пассажиров, прибывающих в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга авиарейсами, будут отправлять в обсерваторы.

Вторник, 7 апреля 2020: Блокированный полуостров: туризма в Крыму сейчас нет. Курортный сезон в Крыму традиционно официально начинается с первого мая. В этом году сезон в Крыму, по мнению властей, состоится, только если жители полуострова не будут нарушать режим самоизоляции и на полуострове не будет выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

 

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