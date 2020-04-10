Крымчан призвали сообщать о незаконном размещении туристов

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Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко призвал крымчан обращаться на горячую линию министерства, в полицию или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112 в случае, если они заметили незаконное размещение туристов.

— К сожалению, мы и сейчас фиксируем попытки бронирования и размещения в некоторых небольших отелях по Крыму, это подпадает под административное, а в некоторых случаях и уголовное преследование, — рассказал Волченко. – Уважаемые крымчане! Если вы видите коммерческое размещение в мини-отелях, частных квартирах или апартаментах, то как сознательные граждане сообщайте на горячую линию Минкурортов, а также по номерам 102 или 112. Все эти сигналы отрабатываются.

Как подчеркнул глава ведомства, такие случаи несут серьезную угрозу жизни и здоровью не только для владельцев объектов размещения, но и для их соседей, родных и близких. А также ставят под удар предстоящий курортный сезон, — передает Турпортал РК.

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— В случае, если не дай Бог вы приютите заболевших людей, то это выясняется очень просто. Ваша квартира, отель или апартаменты подвергаются целому ряду мероприятий по дезинфекции, а вы и ваши родственники, друзья, соседи также оказываются в зоне риска. И плюс распространение инфекции несет очень большой риск для сезона-2020, — подытожил министр.

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