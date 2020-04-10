Крымчан призвали сообщать о незаконном размещении туристов

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Аксенов о ближайших праздниках: пьем дома Экипажи двух российских военных кораблей посадили на карантин у берегов Крыма Экипажу Яхты из Греции доставили питание из Феодосии Власти Ялты обещают активизировать помывку и дезинфекцию улиц В Крыму вводят еще более крупные штрафы за нарушение режима самоизоляции
Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Апрель 2020
10 апреля 2020
© Википедия
— К сожалению, мы и сейчас фиксируем попытки бронирования и размещения в некоторых небольших отелях по Крыму, это подпадает под административное, а в некоторых случаях и уголовное преследование, — рассказал Волченко. – Уважаемые крымчане! Если вы видите коммерческое размещение в мини-отелях, частных квартирах или апартаментах, то как сознательные граждане сообщайте на горячую линию Минкурортов, а также по номерам 102 или 112. Все эти сигналы отрабатываются.
Как подчеркнул глава ведомства, такие случаи несут серьезную угрозу жизни и здоровью не только для владельцев объектов размещения, но и для их соседей, родных и близких. А также ставят под удар предстоящий курортный сезон, — передает Турпортал РК.
Читайте: Как отельеры Крыма отреагировали на запрет приема туристов
— В случае, если не дай Бог вы приютите заболевших людей, то это выясняется очень просто. Ваша квартира, отель или апартаменты подвергаются целому ряду мероприятий по дезинфекции, а вы и ваши родственники, друзья, соседи также оказываются в зоне риска. И плюс распространение инфекции несет очень большой риск для сезона-2020, — подытожил министр.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Санатории в Крыму начали требовать доплату с туристов за перенос даты отдыха. Некоторые санатории требуют доплаты от граждан, которые не смогли приехать по путевке из-за ограничительных мер и переносят время отдыха на лето.
Среда, 8 апреля 2020: Мэр Ялты еще надеется, что курортный сезон начнется вовремя. Проведение майских праздников и курортного сезона в Ялте зависит от дисциплинированности граждан в настоящее время.
Среда, 8 апреля 2020: Добро пожаловать: в Крыму туристов из Москвы и Петербурга будут помещать в обсерваторы. Всех пассажиров, прибывающих в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга авиарейсами, будут отправлять в обсерваторы.
Вторник, 7 апреля 2020: Блокированный полуостров: туризма в Крыму сейчас нет. Курортный сезон в Крыму традиционно официально начинается с первого мая. В этом году сезон в Крыму, по мнению властей, состоится, только если жители полуострова не будут нарушать режим самоизоляции и на полуострове не будет выявлено новых случаев заражения коронавирусом.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/10/krymchan-prizvali-soobshat-o-nezakonnom-razmeshenii-turistov-130109/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
16:02 Аксенов о ближайших праздниках: пьем дома
15:32 В Бахчисарае столкнулись два автомобиля: есть погибшие
15:32 Экипажи двух российских военных кораблей посадили на карантин у берегов Крыма
15:17 Под Симферополем пожилая пара сгорела в своей квартире
14:45 Экипажу Яхты из Греции доставили питание из Феодосии
14:30 Крымчан призвали сообщать о незаконном размещении туристов
14:16 Власти Ялты обещают активизировать помывку и дезинфекцию улиц
13:31 Россия намерена потратить 100 млрд рублей на строительство двух вертолетоносцев в Крыму