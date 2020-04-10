Кондиционеры повышают шанс заражения коронавирусом

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Кондиционеры повышают шанс заразиться коронавирусом.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Российской Федерации в новой редакции «Временных методических рекомендаций».

«В зонах высокого риска распространения инфекции, вызванной COVID-19, использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) должно быть исключено, поскольку они фактически повышают риск инфицирования, так как способствуют поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции», - говорится в рекомендациях от Минздрава.

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Специалисты подчеркнули, что применение различных воздухоочистителей, в том числе источников ультрафиолетового бактерицидного излучения не являются эффективной мерой борьбы с коронавирусной инфекцией из-за недостаточной производительности. Ввиду этого рекомендуется чаще проветривать помещения или использовать механическую вентиляцию.

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