Какой сегодня праздник 10 апреля

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10 апреля 2020
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Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День брата и сестры (Siblings Day)
Фото pixabay.com
10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник – День братьев и сестер (Siblings Day). В США он называется Национальный день братьев и сестер (National Siblings Day). Не слишком известный, он призван продолжить славную традицию чествования семейных и родственных уз, укрепляя отношения между близкими людьми, каковыми и являются по отношению друг к другу братья и сестры.
Международный день движения сопротивления
Международный день движения сопротивления отмечается ежегодно 10 апреля и посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.
Движение сопротивления было организовано при участии жителей оккупированных территорий, противостоявших немецким войскам, и отличалось многообразием форм борьбы против оккупантов.
Иларион - Выверни оглобли
Народный праздник «Иларион - выверни оглобли» отмечается 10 апреля (по старому стилю - 28 марта). В православном церковном календаре это день почтения памяти святого Илариона Нового, игумена Пеликитского. Другие названия праздника: «Илларион», «День Иллариона», «Евстрат», «Мать и мачеха». Свое название «выверни оглобли» день получил за то, что к 10 апреля погода теплеет и снега больше не ждут. Это значит, что пришел срок убирать сани. Для этого их нужно освободить от оглобель.
Также сегодня, 10 апреля, отмечают такие праздники:
- День фельдъегерско-почтовой связи ВС России
- День памяти преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского
- Всемирный день гомеопатии (World Homeopathy Day)
- День освобождения Одессы от фашистских оккупантов
- Страстная пятница у западных христиан (Великая пятница)
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- День банана
- День рождения спички
- День рождения английской булавки
- День составления загадочных словарей
- День объятий с вашей собакой (National Hug Your Dog Day) в США
- День круассанов с корицей (National Cinnamon Croissant Day) в США
- День строителя в Азербайджане
- День розового в Канаде
- День гольфиста (Golfer's Day) в США
- День внутренних войск Таджикистана
Сегодня именины празднуют: Степан, Илья, Евстрат, Савва, Иларион, Маресий, Авив, Иона, Маруф, Лазарь, Боян, Варахисий, Занифа, Наркисса.
Что происходило 10 апреля в прошлые годы
1633 - бананы, ранее не виданные в Англии, начинают продаваться в Лондонских магазинах.
1710 - в Англии вступил в силу принятый в 1709 году закон об авторском правепервый в мире.
1849 - американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.
1864 - во Львове начал работу первый профессиональный украинский театр «Русская беседа».
1906 - вышел в свет второй сборник рассказов американского писателя О. Генри «Четыре миллиона».
1912 - английский лайнер «Титаник» вышел в свое первое и последнее плавание.
1917 - на совещании рабочих и промышленников Донбасса одобрено решение ввести 8-часовой рабочий день
1938 - ЦК КП (б) У принял постановление о реорганизации украинской национальной школы.
1940 - Исландия отделилась от Дании.
1944 - день освобождения Одессы в ходе Одесской операции
1967 - истребитель МиГ-23 совершил свой дебютный полетэто был первый советский самолет с изменяемой геометрией крыла
1990 - Том Уэйтс выиграл дело в чипсов, компания Doritos Chips использовала в своей рекламе голос, похожий на специфический голос певца.
1992 - в Запорожье открыт первый фестиваль искусств «Козацкому роду нет перевода».
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 10 апреля. Какие праздники будут завтра?
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