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Общество -> Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

Какой сегодня праздник 10 апреля

Пятница
10 апреля 2020
06:09

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
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Апрель 2020
10 апреля 2020


Какой сегодня праздник 10 апреля

© pixabay.com

Сегодня, 10 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День брата и сестры (Siblings Day)

День брата и сестры

Фото pixabay.com

10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник – День братьев и сестер (Siblings Day). В США он называется Национальный день братьев и сестер (National Siblings Day). Не слишком известный, он призван продолжить славную традицию чествования семейных и родственных уз, укрепляя отношения между близкими людьми, каковыми и являются по отношению друг к другу братья и сестры.

Международный день движения сопротивления

Международный день движения сопротивления

Международный день движения сопротивления отмечается ежегодно 10 апреля и посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.

Движение сопротивления было организовано при участии жителей оккупированных территорий, противостоявших немецким войскам, и отличалось многообразием форм борьбы против оккупантов.

Иларион - Выверни оглобли

Народный праздник «Иларион - выверни оглобли» отмечается 10 апреля (по старому стилю - 28 марта). В православном церковном календаре это день почтения памяти святого Илариона Нового, игумена Пеликитского. Другие названия праздника: «Илларион», «День Иллариона», «Евстрат», «Мать и мачеха». Свое название «выверни оглобли» день получил за то, что к 10 апреля погода теплеет и снега больше не ждут. Это значит, что пришел срок убирать сани. Для этого их нужно освободить от оглобель.

Также сегодня, 10 апреля, отмечают такие праздники:

- День фельдъегерско-почтовой связи ВС России

- День памяти преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского

- Всемирный день гомеопатии (World Homeopathy Day)

- День освобождения Одессы от фашистских оккупантов

- Страстная пятница у западных христиан (Великая пятница)

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- День банана

- День рождения спички

- День рождения английской булавки

- День составления загадочных словарей

- День объятий с вашей собакой (National Hug Your Dog Day) в США

- День круассанов с корицей (National Cinnamon Croissant Day) в США

- День строителя в Азербайджане

- День розового в Канаде

- День гольфиста (Golfer's Day) в США

- День внутренних войск Таджикистана

Сегодня именины празднуют: Степан, Илья, Евстрат, Савва, Иларион, Маресий, Авив, Иона, Маруф, Лазарь, Боян, Варахисий, Занифа, Наркисса.

Что происходило 10 апреля в прошлые годы

1633 - бананы, ранее не виданные в Англии, начинают продаваться в Лондонских магазинах.

1710 - в Англии вступил в силу принятый в 1709 году закон об авторском правепервый в мире.

1849 - американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.

1864 - во Львове начал работу первый профессиональный украинский театр «Русская беседа».

1906 - вышел в свет второй сборник рассказов американского писателя О. Генри «Четыре миллиона».

1912 - английский лайнер «Титаник» вышел в свое первое и последнее плавание.

1917 - на совещании рабочих и промышленников Донбасса одобрено решение ввести 8-часовой рабочий день

1938 - ЦК КП (б) У принял постановление о реорганизации украинской национальной школы.

1940 - Исландия отделилась от Дании.

1944 - день освобождения Одессы в ходе Одесской операции

1967 - истребитель МиГ-23 совершил свой дебютный полетэто был первый советский самолет с изменяемой геометрией крыла

1990 - Том Уэйтс выиграл дело в чипсов, компания Doritos Chips использовала в своей рекламе голос, похожий на специфический голос певца.

1992 - в Запорожье открыт первый фестиваль искусств «Козацкому роду нет перевода».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 10 апреля. Какие праздники будут завтра?

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Число пенсионеров на улицах городов Крыма во время карантина не снижается. Сотрудники полиции регулярно выписывают предписания и провожают домой пенсионеров, которые во время карантина находятся на улице.

Вчера: Какой сегодня праздник 9 апреля. Сегодня, 9 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Среда, 8 апреля 2020: Какой сегодня праздник 8 апреля. Сегодня, 8 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Вторник, 7 апреля 2020: Ребята «под кайфом» гоняли по самоизолировавшемуся Севастополю. Пока большинство жителей Севастополя находится на самоизоляции, некоторые решают покататься по пустым дорогам навеселе.

 

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Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

Какой сегодня праздник 10 апреля

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