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Власть -> Власть по-крымски

Экс-глава Севастополя признал, что нецензурно обругал полицию в аэропорту Ижевска

Пятница
10 апреля 2020
18:52

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
10 апреля 2020


Экс-глава Севастополя признал, что нецензурно обругал полицию в аэропорту Ижевска

© ТАСС

Экс-глава правительства Севастополя, ныне замминистра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников признал, что нецензурно обругал полицию в аэропорту Ижевска.

Он утверждает, что «искренне сожалеет» из-за этого инцидента. При этом российский чиновник отрицает, что устроил в аэропорту «дебош». Об этом Овсянников написал 10 апреля в Facebook.

По версии чиновника, конфликт произошел из-за требования показать посадочный талон при входе в здание аэропорта, что его «искренне удивило».

«И даже зарегистрировавшись на рейс я услышал очередное требование о посадочном талоне уже от подошедших сотрудников полиции. После чего я высказался некорректно, а по-русски – нецензурно, за что приношу свои искренние извинения всем, кто это услышал, или принял на свой счет. Как результат, был оформлен протокол об административном правонарушении, что заняло достаточно много времени. На рейс не успел. На работе был вовремя», – написал Овсянников.

Читайте: Экс-главу Севастополя задержали за дебош в российском аэропорту

Он сообщил, что у него нет возможности сомневаться в правильности решения предложить его уволить с поста в российском министерстве.

При этом Овсянников настаивает, что «никаких дебошей не устраивал, от выполнения законных требований сотрудников САБ и полиции не отказывался, удостоверением не прикрывался».

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/10/eksglava-sevastopolya-priznal-chto-netsenzurno-obrugal-politsiju-v-aeroportu-izhevska-130153/

 
 

Власть по-крымски

Экс-глава Севастополя признал, что нецензурно обругал полицию в аэропорту Ижевска

Экс-глава Севастополя признал, что нецензурно обругал полицию в аэропорту Ижевска

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