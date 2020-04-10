Экс-глава Севастополя признал, что нецензурно обругал полицию в аэропорту Ижевска

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Экс-глава правительства Севастополя, ныне замминистра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников признал, что нецензурно обругал полицию в аэропорту Ижевска.

Он утверждает, что «искренне сожалеет» из-за этого инцидента. При этом российский чиновник отрицает, что устроил в аэропорту «дебош». Об этом Овсянников написал 10 апреля в Facebook.

По версии чиновника, конфликт произошел из-за требования показать посадочный талон при входе в здание аэропорта, что его «искренне удивило».

«И даже зарегистрировавшись на рейс я услышал очередное требование о посадочном талоне уже от подошедших сотрудников полиции. После чего я высказался некорректно, а по-русски – нецензурно, за что приношу свои искренние извинения всем, кто это услышал, или принял на свой счет. Как результат, был оформлен протокол об административном правонарушении, что заняло достаточно много времени. На рейс не успел. На работе был вовремя», – написал Овсянников.

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Он сообщил, что у него нет возможности сомневаться в правильности решения предложить его уволить с поста в российском министерстве.

При этом Овсянников настаивает, что «никаких дебошей не устраивал, от выполнения законных требований сотрудников САБ и полиции не отказывался, удостоверением не прикрывался».

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