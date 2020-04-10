Экипажу Яхты из Греции доставили питание из Феодосии

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Феодосия
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Об этом на своей странице в Facebook написал глава администрации города Сергей Бовтуненко.
Как ранее сообщалось, члены экипажа не могут сойти на берег, поскольку ожидают повторного тестирования на коронавирус. «Варвара» прибыла в порт Феодосии из Греции еще 5 апреля.
«Передали запас продуктов питания и воды экипажу морского судна «Варвара», находящегося на рейде в Орджоникидзе. Ранее члены экипажа сообщали сотрудникам Роспотребнадзора и ОМВД, которые ежедневно выходят с ними на связь, что предметами первой необходимости, продуктами питания и питьевой водой они обеспечены в полном объеме, однако сегодня нам поступило обращение о потребности экипажа в продуктах», - написал Сергей Бовтуненко.
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Вопрос нахождения судна в бухте Двуякорная сейчас находится на контроле регионального Роспотребнадзора. Администрация Феодосии готова и далее обеспечивать членов экипажа питанием и предметами первой необходимости.
Новости Крыма сообщали ранее:
Понедельник, 6 апреля 2020: Экипаж яхты из Греции оставили на карантин в порту Крыма. Члены экипажа яхты «Варвара», которая накануне прибыла в Крым из Греции, пока не смогут сойти на берег.
Суббота, 21 марта 2020: Росморпорт обеспечил медицинскими масками крымских моряков. Крымские моряки полностью обеспечены защитными средствами.
Четверг, 19 марта 2020: После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда. С 2017 года одиннадцать государств, включая Панаму, Монголию, Белиз, Боливию, Ливан, Палау, Сьерра-Леоне, Танзанию и Того, исключили из регистров 53 суда за нарушение санкций и заходы в порты Крыма.
Вторник, 17 марта 2020: Против начальника отдела крымского филиала «Росморпортов» возбудили уголовное дело. В Крыму выявлены факты получения взяток при осуществлении закупок для нужд Росморпорта.
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