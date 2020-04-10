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Экипажи двух российских военных кораблей посадили на карантин у берегов Крыма

Пятница
10 апреля 2020
15:32

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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10 апреля 2020


Экипажи двух российских военных кораблей посадили на карантин у берегов Крыма

© rg.ru

Моряков двух фрегатов Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» посадят на карантин.

Корабли на днях вернулись в Севастополь из Средиземного моря.

Планируется, что карантин продлится две недели. За это время моряки не будут сходить на берег.

«В конце марта фрегаты пополняли материальные запасы в одном из иностранных портов по маршруту перехода. В связи с этим командованием флота было принято решение о проведении двухнедельных карантинных мероприятий на кораблях без захода в пункт базирования», – сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

После этого «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» будут ошвартованы на штатном причале в Севастополе. В Черноморском флоте отметили, что запасов продовольствия на кораблях достаточно, чтобы экипажи находились на борту до конца карантина.Оба фрегата оснащены высокоточными ракетными комплексами «Калибр-НК»,

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способными поражать цели на расстоянии до 20 километров. «Адмирал Эссен» находился в Средиземном море с декабря 2019 года, «Адмирал Макаров» – с февраля 2020 года.

Как сообщалось ранее, режим обязательной самоизоляции в Севастополе продлен до 19 апреля. В городе сейчас остаются двое заболевших коронавирусом, еще четыре человека уже излечились от инфекции.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Россия намерена потратить 100 млрд рублей на строительство двух вертолетоносцев в Крыму. Постройка первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) на керченском заводе «Залив» в Крыму обойдется примерно 100 млрд рублей, контракт подпишут до конца апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Вчера: Киев не станет преследовать крымчан за службу в российской армии. В прокуратуре АРК в Киеве назвали крымчан, отправившихся на военную службу в другие регионы РФ, «жертвами» и заявили, что не планируют возбуждать уголовные дела в отношении их.

Суббота, 4 апреля 2020: В российскую армию в Крыму весной призовут более 3000 новобранцев. В Крыму и Севастополе, несмотря на пандемию коронавируса в мире, начался весенний призыв.

Пятница, 3 апреля 2020: Россия проводит масштабное учение авиации и сил ПВО в Крыму. Экипажи самолетов морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота совместно с авиацией ВВС и ПВО Южного военного округа и боевыми расчетами дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», базирующимися в Крыму, проводят на полуострове двустороннее учение.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/10/ekipazhi-dvuh-rossiiskih-voennyh-korablei-posadili-na-karantin-u-beregov-kryma-130138/

 
 

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