Экипажи двух российских военных кораблей посадили на карантин у берегов Крыма

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Моряков двух фрегатов Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» посадят на карантин.

Корабли на днях вернулись в Севастополь из Средиземного моря.

Планируется, что карантин продлится две недели. За это время моряки не будут сходить на берег.

«В конце марта фрегаты пополняли материальные запасы в одном из иностранных портов по маршруту перехода. В связи с этим командованием флота было принято решение о проведении двухнедельных карантинных мероприятий на кораблях без захода в пункт базирования», – сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

После этого «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» будут ошвартованы на штатном причале в Севастополе. В Черноморском флоте отметили, что запасов продовольствия на кораблях достаточно, чтобы экипажи находились на борту до конца карантина.Оба фрегата оснащены высокоточными ракетными комплексами «Калибр-НК»,

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способными поражать цели на расстоянии до 20 километров. «Адмирал Эссен» находился в Средиземном море с декабря 2019 года, «Адмирал Макаров» – с февраля 2020 года.

Как сообщалось ранее, режим обязательной самоизоляции в Севастополе продлен до 19 апреля. В городе сейчас остаются двое заболевших коронавирусом, еще четыре человека уже излечились от инфекции.

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