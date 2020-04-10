Экипаж пришедшей из Греции яхты отправлен в обсерватор

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Феодосийский городской суд удовлетворил административный иск в отношении команды яхты «Варвара» и постановил отправить их в обсерватор на 14 дней.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Административные иски главного государственного врача по Феодосии, Судаку и Кировскому району РК об изоляции в условиях обсерватора в недобровольном порядке удовлетворены, – сообщили в суде. – Суд принял решение команду из двух человек для лабораторного обследования и медицинского наблюдения поместить принудительно в (обсерватор) в Евпатории на 14 календарных дней с момента пересечения государственной границы, то есть с 1 по 14 апреля включительно. В части принудительной изоляции допущено решение суда к немедленному исполнению».

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Ранее сообщалось, что яхта прибыла в Крым из Греции. По прибытии экипаж яхты не прошел обязательное лабораторное исследование на коронавирус. Выйти из режима самоизоляции они смогут по заключению врача.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что экипаж яхты «Варвара» должен быть отправлен в обсерватор для обследования на коронавирус.

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