Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 100 тысяч человек

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Использованы материалы: Новости Крыма, meduza.io
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Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса.
Почти две трети всех смертей приходятся на четыре страны — Италию (18,8 тысячи), США (17,8 тысячи), Испанию (16,0 тысячи) и Францию (12,2 тысячи).
В России от COVID-19 умерли 94 человека.
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Первый случай смерти от COVID-19 был зафиксирован в Китае 11 января. К 10 февраля число смертей превысило тысячу, к 19 марта — 10 тысяч, ко 2 апреля — 50 тысяч.
Всего в мире зафиксировано 1,64 миллиона случаев заболевания. Выздоровели 369 тысяч человек.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Феодосии ищут женщину с котом, ехавшую в такси с больными COVID-19. В Феодосии разыскивают попутчицу керчан, которые в течение последних суток пополнили счет заразившихся коронавирусной инфекцией в Крыму. Женщина ехала с заболевшими в одном такси по маршруту Симферополь-Керчь.
Сегодня: Более трех тысяч человек находятся под меднаблюдением по коронавирусу в Крыму. Более 3,1 тыс человек находятся под медицинским наблюдением по коронавирусу в Крыму, с учетом сотрудников и пациентов Центральной городской больницы в Армянске, которые оказались в обсервации.
Сегодня: Рядом с Крымом из-за коронавируса закрыли целый город. В Олешках (бывший Цюрупинск) Херсонской области из-за коронавируса горожане не смогут покинуть свои жилища, а город будет закрыт на въезд и на выезд.
Сегодня: В Крыму разыскивают попутчиков заболевших коронавирусом. В Республике Крым разыскиваются таксист и два пассажира, которые ехали в одной машине вместе с новыми заболевшими коронавирусом от аэропорта Симферополь до Керчи.
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