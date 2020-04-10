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Коронавирус в Крыму

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Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 100 тысяч человек

Пятница
10 апреля 2020
20:47

Использованы материалы: Новости Крыма, meduza.io

Новости за:
2020
Апрель 2020
10 апреля 2020


От последствий коронавирусной инфекции во всем мире умерли 100 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса.

Почти две трети всех смертей приходятся на четыре страны — Италию (18,8 тысячи), США (17,8 тысячи), Испанию (16,0 тысячи) и Францию (12,2 тысячи).

В России от COVID-19 умерли 94 человека.

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Первый случай смерти от COVID-19 был зафиксирован в Китае 11 января. К 10 февраля число смертей превысило тысячу, к 19 марта — 10 тысяч, ко 2 апреля — 50 тысяч.

Всего в мире зафиксировано 1,64 миллиона случаев заболевания. Выздоровели 369 тысяч человек.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Феодосии ищут женщину с котом, ехавшую в такси с больными COVID-19. В Феодосии разыскивают попутчицу керчан, которые в течение последних суток пополнили счет заразившихся коронавирусной инфекцией в Крыму. Женщина ехала с заболевшими в одном такси по маршруту Симферополь-Керчь.

Сегодня: Более трех тысяч человек находятся под меднаблюдением по коронавирусу в Крыму. Более 3,1 тыс человек находятся под медицинским наблюдением по коронавирусу в Крыму, с учетом сотрудников и пациентов Центральной городской больницы в Армянске, которые оказались в обсервации.

Сегодня: Рядом с Крымом из-за коронавируса закрыли целый город. В Олешках (бывший Цюрупинск) Херсонской области из-за коронавируса горожане не смогут покинуть свои жилища, а город будет закрыт на въезд и на выезд.

Сегодня: В Крыму разыскивают попутчиков заболевших коронавирусом. В Республике Крым разыскиваются таксист и два пассажира, которые ехали в одной машине вместе с новыми заболевшими коронавирусом от аэропорта Симферополь до Керчи.

 

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