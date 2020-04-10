Более трех тысяч человек находятся под меднаблюдением по коронавирусу в Крыму

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом сегодня во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции сообщил министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов.
«Под медицинским наблюдением у нас находится, уже с учетом Армянска, 3139 человек. В стационарах находятся 36 человек», – сообщил он.
Также министр сообщил, что в евпаторийском обсерваторе находится пожилая пациентка из Армянска, которая требует особого внимания, но ее состояние стабильно.
«В Евпатории у нас находится бабушка из Армянска 85 лет. Такая категория людей заслуживает внимания. Она абсолютно компенсирована, признаков катаральных явлений нет», – рассказал Чемоданов.
Глава крымского минздрава уточнил, что в ПЦР-лаборатории, которую ведомство оборудовало в Республиканской детской клинической больнице, в работе находится уже 105 проб, которые сдали крымские медики, контактирующие с COVID-положительными лицами.
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По данным на утро сегодняшнего дня, количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Крыму составило 28. Восемь человек выздоровели. В Севастополе количество зараженных выросло до 6. Новый случай зарегистрирован у пациента горбольницы №3. Медучреждение, как и в случае с горбольницей Армянска, пришлось закрыть на карантин.
Накануне стало известно о первых результатах тестирования персонала и пациентов больницы Армянска: у всех результаты отрицательные, кроме мужчины, у которого его подозревали. Инфицированный коронавирусом пациент заразился от своей родственницы, которая приехала из Москвы, поэтому власти Крыма приняли решение помещать всех граждан, въезжающих в республику из регионов страны, на двухнедельную самоизоляцию.
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Сегодня: Рядом с Крымом из-за коронавируса закрыли целый город. В Олешках (бывший Цюрупинск) Херсонской области из-за коронавируса горожане не смогут покинуть свои жилища, а город будет закрыт на въезд и на выезд.
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Сегодня: Коронавирус будут диагностировать по клинической картине без лабораторного подтверждения. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил в интервью «России-1», что людей с пневмонией будут лечить так же, как и больных коронавирусной инфекцией.
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