Аксенов о ближайших праздниках: пьем дома

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Так он сегодня в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции прокомментировал слова спикера парламента республики Владимира Константинова о предстоящих праздниках.
«Пьем дома, коллеги. Праздник называется «Пьем дома», – резюмировал Аксенов.
День Конституции Крыма будет отмечаться завтра, 11 апреля.
В ходе своего выступления Константинов также поднял вопрос о праздновании Дня Победы. По его словам, есть ряд практических моментов. «Конечно, регионы задают вопрос, как сбросить им регламент по проведению всех мероприятий», – озвучил он проблему.
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«Очень просто, Владимир Андреевич, – ответил глава Крыма. – Дверь на ключ закрывают и все – празднуют в кабинете в одиночку. На видеоселекторе находятся другие коллеги. Там все. Конечно, с экраном чокнулись. И все. Можно ни в чем себе не отказывать».
Вместе с этим Аксенов поддержал мероприятие увековечивания памяти, которое планируется в совхозе Красном в Симферополе. Его будут проводить без митингов и с соблюдением всех норм безопасности.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Аксенов призвал россиян не приезжать в Крым. В противном случае командировочные будут обязаны также соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
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