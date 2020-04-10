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Аксенов о ближайших праздниках: пьем дома

Пятница
10 апреля 2020
16:02

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
10 апреля 2020


Аксенов о ближайших праздниках: пьем дома

© Корреспондент.net

Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал отметить День Конституции Крыма дома и там же поднять за нее бокал.

Так он сегодня в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции прокомментировал слова спикера парламента республики Владимира Константинова о предстоящих праздниках.

«Пьем дома, коллеги. Праздник называется «Пьем дома», – резюмировал Аксенов.

День Конституции Крыма будет отмечаться завтра, 11 апреля.

В ходе своего выступления Константинов также поднял вопрос о праздновании Дня Победы. По его словам, есть ряд практических моментов. «Конечно, регионы задают вопрос, как сбросить им регламент по проведению всех мероприятий», – озвучил он проблему.

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«Очень просто, Владимир Андреевич, – ответил глава Крыма. – Дверь на ключ закрывают и все – празднуют в кабинете в одиночку. На видеоселекторе находятся другие коллеги. Там все. Конечно, с экраном чокнулись. И все. Можно ни в чем себе не отказывать».

Вместе с этим Аксенов поддержал мероприятие увековечивания памяти, которое планируется в совхозе Красном в Симферополе. Его будут проводить без митингов и с соблюдением всех норм безопасности.

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