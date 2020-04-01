Запуск платного тестирования на коронавирус в Крыму отложен

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Лаборатория «Гемотест» отложила запуск тестирования на вирус SARS-CoV-2, ранее планировавшийся на 31 марта, для обеспечения дополнительных мер безопасности при транспортировке биоматериала в Москву. Решение о переносе начала выполнения исследования в Симферополе принято в соответствии с рекомендациями федерального Роспотребнадзора», – говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся консультации по транспортировке биоматериала из Крыма в другие регионы. Дата запуска тестирования станет известна позднее.
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Ранее предполагалось, что сдать тест на коронавирус в Симферополе можно будет уже с сегодняшнего дня. Тестирование – платное, его стоимость составляет 1,9 тысячи рублей. Как сообщила сегодня вице-премьер Юлия Жукова, себестоимость тестирования составляет чуть больше 1 тысячи рублей, остальное – наценка. Лаборатории-конкуренты «Гемотеста», которые в Крыму не представлены, аналогичные услуги оказывают за 700-800 рублей.
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