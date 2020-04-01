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За прошедшие сутки в Крыму выявили 123 нарушения карантина

Среда
1 апреля 2020
10:31

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
1 апреля 2020


За прошедшие сутки в Крыму проверили 18 987 объектов: выявлено 123 нарушения карантина, в тот же день устранено 105.

Об этом председатель Совмина РК Юрий сообщил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в РК за прошедшие сутки.

— За прошедшие сутки группа оперативного реагирования провела проверку в 10 муниципальных образованиях. По итогам проверено 18 987 объектов, выявлено 123 нарушений. В этот же день устранены нарушения по 105 объектам. Составлены 10 административных протоколов в городах Саки, Красноперекопск и в Бахчисарайском районе, — сказал Юрий Гоцанюк.

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Сегодня: Власти предупредили, что число заболевших коронавирусом в Крыму увеличится. С ростом количества тестирований на коронавирус в Крыму число выявляемых случаев инфекции в регионе увеличится.

Сегодня: Запуск платного тестирования на коронавирус в Крыму отложен. Лаборатория «Гемотест» отложила запуск тестирования на коронавирус в Симферополе.

Вчера: Более 450 жителей Крыма снято с меднаблюдения по коронавирусу. Более 2,8 тыс человек находятся в Крыму под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, при этом 461 человек снят с меднаблюдения в связи с окончанием срока карантина и отрицательными результатами тестов.

Вчера: Роспотребнадзор разработал высокоточный тест на коронавирус. Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест на наличие коронавируса.

 

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