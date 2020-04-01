За прошедшие сутки в Крыму выявили 123 нарушения карантина

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За прошедшие сутки в Крыму проверили 18 987 объектов: выявлено 123 нарушения карантина, в тот же день устранено 105.

Об этом председатель Совмина РК Юрий сообщил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в РК за прошедшие сутки.

— За прошедшие сутки группа оперативного реагирования провела проверку в 10 муниципальных образованиях. По итогам проверено 18 987 объектов, выявлено 123 нарушений. В этот же день устранены нарушения по 105 объектам. Составлены 10 административных протоколов в городах Саки, Красноперекопск и в Бахчисарайском районе, — сказал Юрий Гоцанюк.

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