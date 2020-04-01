«Ялта-Интурист» подтвердила закрытие ресторанов и бассейна

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
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1 апреля 2020
Об этом сообщила директор по связям с общественностью отеля Анастасия Бенда, комментируя решение суда о приостановке работы семи объектов на территории гостиницы за нарушение ограничительных мероприятий.
«На момент выхода указа главы Республики Крым о мерах, принимаемых в условиях повышенной готовности, в отеле находилось большое количество гостей. Руководствуясь исключительно целями безопасности и защиты здоровья гостей, 28 марта точки питания работали «на вынос». В кратчайшие сроки работа была перестроена на доставку еды в номер, – сообщила она. – На данный момент рестораны в отеле закрыты. Обслуживающий персонал проинструктирован о мерах безопасности и соблюдает их».
На уточняющий вопрос о количестве объектов отеля, которые вынужденно прекратили работу, Анастасия Бенда сообщила, что известно только о пяти ресторанах. Но затем подтвердила и закрытие бассейна. «У нас информация, что закрыты 5 ресторанов», – сказала она.
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Ранее 28 марта руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что постояльца гостиницы «Ялта-Интурист» поместили в обсерватор, чтобы проверить на коронавирус.
А 31 марта стало известно, что суд приостановил работу семи объектов, находящихся на территории гостиницы «Ялта-Интурист», на 30 суток за нарушение ограничительных мероприятий.
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Сегодня: Предприятия туристической сферы Крыма получат на месяц отсрочку по налогам. Предприятия и организации, работающие в туристической сфере Крыма, смогут получить отсрочку по налоговым платежам.
Сегодня: Власти Крыма напомнили владельцам мини-отелей о наказаниях за нарушение карантина. Владельцы крымских мини-отелей должны помнить об ответственности за нарушение режима ограничений, введенного на территории республики для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Вчера: Крымчане - отдыхающим: Мы вам рады, но не сейчас. Если раньше крымчане зазывали к себе туристов, то теперь ровно наоборот – отговаривают их от приезда в Крым. В соцсетях настойчиво требуют от власти закрыть полуостров от приезжих, чтобы не допустить завоза коронавирусной инфекции.
Вчера: В отеле «Ялта-Интурист» опечатали семь объектов, нарушавших карантин. На территории гостиничного комплекса «Ялта-интурист» приостановлена на 30 дней деятельность 7 объектов, нарушавших карантин.
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