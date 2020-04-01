«Ялта-Интурист» подтвердила закрытие ресторанов и бассейна

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Руководство отеля «Ялта-Интурист» подтвердило закрытие пяти ресторанов и бассейна и заверило, что 28 марта точки общепита работали уже на вынос.

Об этом сообщила директор по связям с общественностью отеля Анастасия Бенда, комментируя решение суда о приостановке работы семи объектов на территории гостиницы за нарушение ограничительных мероприятий.

«На момент выхода указа главы Республики Крым о мерах, принимаемых в условиях повышенной готовности, в отеле находилось большое количество гостей. Руководствуясь исключительно целями безопасности и защиты здоровья гостей, 28 марта точки питания работали «на вынос». В кратчайшие сроки работа была перестроена на доставку еды в номер, – сообщила она. – На данный момент рестораны в отеле закрыты. Обслуживающий персонал проинструктирован о мерах безопасности и соблюдает их».

На уточняющий вопрос о количестве объектов отеля, которые вынужденно прекратили работу, Анастасия Бенда сообщила, что известно только о пяти ресторанах. Но затем подтвердила и закрытие бассейна. «У нас информация, что закрыты 5 ресторанов», – сказала она.

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Ранее 28 марта руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что постояльца гостиницы «Ялта-Интурист» поместили в обсерватор, чтобы проверить на коронавирус.

А 31 марта стало известно, что суд приостановил работу семи объектов, находящихся на территории гостиницы «Ялта-Интурист», на 30 суток за нарушение ограничительных мероприятий.

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