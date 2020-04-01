Власти предупредили о росте цен на мясо в Крыму

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В Республике Крым ожидают рост цен на мясные и колбасные изделия к Пасхе и майским праздникам.

Об этом на оперативном штабе по ситуации с коронавирусом сообщил вице-премьер республики-министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

«Всплеск цен на мясные изделия не так высок, так как сейчас православный пост, и сети об этом заявляют. Основной рост цен на мясные изделия пойдет, когда придет Пасха и майские праздники», - предупредил он.

По словам Рюмшина, мясная и колбасная продукция в этом году дешевле, чем в прошлом, когда «доллар был по 64, а не по 77», потому что крупные крымские предприятия – «Дружба народов» и «Скворцово», которые дают 60% всей колбасной продукции, - «не могут поднять цены просто так».

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«Но мы сегодня понимаем, что составляющие ингредиент привозятся из-за границы, и мы должны это признать», - отметил чиновник.

Что касается овощей, то ими регион пока обеспечен. На данный момент у сельхозпроизводителей Крыма хранится 15 тысяч тонн овощей, из которых 5 тысяч пойдут на обеспечение социальных учреждений – детских садов, больниц и школ, а 10 тысяч – в свободную продажу.

«Картофеля у нас 1700 тонн, капусты 1200 тонн, лука репчатого – 800 тонн, моркови – 8000 тонн и свеклы – 2400 тонн», - перечислил вице-премьер.

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