Власти предупредили, что число заболевших коронавирусом в Крыму увеличится

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С ростом количества тестирований на коронавирус в Крыму число выявляемых случаев инфекции в регионе увеличится.

Такой прогноз в среду озвучила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции.

«Мы ожидаем увеличения объемов тестирования – до 700-800 тестов в сутки. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что у нас будут положительные находки среди тех, у кого заболевание протекает бессимптомно », – сказала Пеньковская.

Она привела пример других субъектов РФ, где с ростом количества тестируемых на коронавирус лиц увеличилось число выявленных случаев заражения.

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Пеньковская подчеркнула, что госпитальная база и обсерваторы на территории республики должны быть готовы к этому. В этой связи руководитель ведомства призвала ускорить подготовку обсерваторов в Ялте и Керчи.

Она добавила, что за минувшие сутки было протестировано 20 человек, новых случаев заражения не выявлено. В обсерваторы помещены два человека за нарушение режима самоизоляции.

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