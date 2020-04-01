Власти предупредили, что число заболевших коронавирусом в Крыму увеличится

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: «Ялта-Интурист» подтвердила закрытие ресторанов и бассейна Полиция Крыма ищет шестерых нарушителей режима самоизоляции Предприятия туристической сферы Крыма получат на месяц отсрочку по налогам В Крыму стало известно, каким будет военный призыв в условиях коронавируса Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Апрель 2020
1 апреля 2020
© rbc.ua
Такой прогноз в среду озвучила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции.
«Мы ожидаем увеличения объемов тестирования – до 700-800 тестов в сутки. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что у нас будут положительные находки среди тех, у кого заболевание протекает бессимптомно », – сказала Пеньковская.
Она привела пример других субъектов РФ, где с ростом количества тестируемых на коронавирус лиц увеличилось число выявленных случаев заражения.
Читайте: В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса
Пеньковская подчеркнула, что госпитальная база и обсерваторы на территории республики должны быть готовы к этому. В этой связи руководитель ведомства призвала ускорить подготовку обсерваторов в Ялте и Керчи.
Она добавила, что за минувшие сутки было протестировано 20 человек, новых случаев заражения не выявлено. В обсерваторы помещены два человека за нарушение режима самоизоляции.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: За прошедшие сутки в Крыму выявили 123 нарушения карантина. За прошедшие сутки в Крыму проверили 18 987 объектов: выявлено 123 нарушения карантина, в тот же день устранено 105.
Сегодня: Запуск платного тестирования на коронавирус в Крыму отложен. Лаборатория «Гемотест» отложила запуск тестирования на коронавирус в Симферополе.
Вчера: Более 450 жителей Крыма снято с меднаблюдения по коронавирусу. Более 2,8 тыс человек находятся в Крыму под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, при этом 461 человек снят с меднаблюдения в связи с окончанием срока карантина и отрицательными результатами тестов.
Вчера: Роспотребнадзор разработал высокоточный тест на коронавирус. Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест на наличие коронавируса.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/1/vlasti-predupredili-chto-chislo-zabolevshih-koronavirusom-v-krymu-uvelichitsya-129754/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Сколько воды прибыло в водохранилища Симферополя в марте
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
13:44 «Ялта-Интурист» подтвердила закрытие ресторанов и бассейна
13:11 Пиротехники уничтожили в Крыму шесть авиабомб времен войны
12:32 Власти предупредили, что число заболевших коронавирусом в Крыму увеличится
12:30 В Крыму двое туристов заблудились в тумане на Ай-Петри
12:25 Полиция Крыма ищет шестерых нарушителей режима самоизоляции
12:00 Предприятия туристической сферы Крыма получат на месяц отсрочку по налогам
11:40 В Крыму стало известно, каким будет военный призыв в условиях коронавируса
10:47 Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00