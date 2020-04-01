Власти Крыма напомнили владельцам мини-отелей о наказаниях за нарушение карантина

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Деятельность частных объектов размещения может быть приостановлена на три месяца, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
«Обращаюсь отдельно к собственникам мини-отелей, апартаментов, гостевых домов и частных квартир – время социальной ответственности наступило для всех. Если, не дай Бог, вы разместите заболевших людей, то вы подвергнете серьезному риску себя, своих близких и своих соседей. Муниципалитетам даны поручения проверить все средства размещения и сдающиеся квартиры. Глава Крыма Сергей Аксенов абсолютно точно определил – чем четче мы пройдем период ограничения и самоизоляции, тем быстрее все это закончится», – цитирует Волченко пресс-служба министерства.
Министр добавил, что нарушители режима должны быть готовы к административным штрафам и приостановке деятельности на период до 90 дней, а при неповиновении руководителя – к его аресту на срок до 15 суток.
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Глава минкурортов также сообщил, что с момента введения ограничений на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, гостиницах и иных средствах размещения в ситуационный центр министерства поступило более 300 обращений граждан. Пик вопросов пришелся на 27-28 марта, когда специалисты центра отрабатывали до 80 обращений в сутки.
Вопросы и консультации касались механизмов возврата денежных средств оплаченных броней, а также мер поддержки туристической отрасли.
В Крыму сейчас выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. Еще пять случаев подтверждено в Севастополе. По данным на 30 марта под наблюдением в республике находится 2 873 человека.
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