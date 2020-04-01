Власти Крыма напомнили владельцам мини-отелей о наказаниях за нарушение карантина

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Владельцы крымских мини-отелей должны помнить об ответственности за нарушение режима ограничений, введенного на территории республики для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Деятельность частных объектов размещения может быть приостановлена на три месяца, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

«Обращаюсь отдельно к собственникам мини-отелей, апартаментов, гостевых домов и частных квартир – время социальной ответственности наступило для всех. Если, не дай Бог, вы разместите заболевших людей, то вы подвергнете серьезному риску себя, своих близких и своих соседей. Муниципалитетам даны поручения проверить все средства размещения и сдающиеся квартиры. Глава Крыма Сергей Аксенов абсолютно точно определил – чем четче мы пройдем период ограничения и самоизоляции, тем быстрее все это закончится», – цитирует Волченко пресс-служба министерства.

Министр добавил, что нарушители режима должны быть готовы к административным штрафам и приостановке деятельности на период до 90 дней, а при неповиновении руководителя – к его аресту на срок до 15 суток.

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Глава минкурортов также сообщил, что с момента введения ограничений на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, гостиницах и иных средствах размещения в ситуационный центр министерства поступило более 300 обращений граждан. Пик вопросов пришелся на 27-28 марта, когда специалисты центра отрабатывали до 80 обращений в сутки.

Вопросы и консультации касались механизмов возврата денежных средств оплаченных броней, а также мер поддержки туристической отрасли.

В Крыму сейчас выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. Еще пять случаев подтверждено в Севастополе. По данным на 30 марта под наблюдением в республике находится 2 873 человека.

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