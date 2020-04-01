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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Судаке украли деревья, высаженные в рамках акции «Сад Памяти»

Среда
1 апреля 2020
19:22

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Судак

Новости за:
2020
Апрель 2020
1 апреля 2020


Около 20 деревьев, высаженных в рамках всероссийской акции «Сад Памяти» в Судаке, похитили.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, в Судаке во время этой акции, а также в рамках озеленения города, высадили около 500 деревьев на улице Коммунальной, Инициативных и в районе Стелы Освобождения.

Вчера сотрудники судакского «Коммунхоза» обнаружили, что около 20 деревьев, высаженных вдоль дороги на улице Инициативных, украдены.

— Не прошло и двух недель с момента высадки. Активисты с воодушевлением, несмотря на холодную ветреную погоду, посадили не менее полутысячи растений — фруктовые деревья, туи, каштаны, миндаль, кедр Ливанский, кипарис, — рассказали в «Коммунхозе», — Кипарис, как символ вечной жизни, очень полюбился судакчанам. Полюбился настолько, что некоторые граждане не удержались от соблазна заиметь его у себя. В итоге улица Инициативных, где они были посажены, лишилась 22 саженцев.

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Администрация города обращается ко всем жителям округа — такие поступки недопустимы! О произошедшем оповещены правоохранительные органы.

— Я потрясен цинизмом людей, которые это сделали, — прокомментировал произошедшее глава администрации Судака Игорь Степиков, —  Мало того, что речь идет о преступлении — краже. Украдены деревья, высаженные в память о погибших в боях Великой Отечественной войны. Считаю это недопустимым и надеюсь, что правоохранителям удастся найти и привлечь виновных к ответсвенности по всей строгости закона.

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