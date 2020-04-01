В Судаке украли деревья, высаженные в рамках акции «Сад Памяти»

Около 20 деревьев, высаженных в рамках всероссийской акции «Сад Памяти» в Судаке, похитили.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, в Судаке во время этой акции, а также в рамках озеленения города, высадили около 500 деревьев на улице Коммунальной, Инициативных и в районе Стелы Освобождения.

Вчера сотрудники судакского «Коммунхоза» обнаружили, что около 20 деревьев, высаженных вдоль дороги на улице Инициативных, украдены.

— Не прошло и двух недель с момента высадки. Активисты с воодушевлением, несмотря на холодную ветреную погоду, посадили не менее полутысячи растений — фруктовые деревья, туи, каштаны, миндаль, кедр Ливанский, кипарис, — рассказали в «Коммунхозе», — Кипарис, как символ вечной жизни, очень полюбился судакчанам. Полюбился настолько, что некоторые граждане не удержались от соблазна заиметь его у себя. В итоге улица Инициативных, где они были посажены, лишилась 22 саженцев.

Читайте: В крымских горах два автомобиля утонули в грязи

Администрация города обращается ко всем жителям округа — такие поступки недопустимы! О произошедшем оповещены правоохранительные органы.

— Я потрясен цинизмом людей, которые это сделали, — прокомментировал произошедшее глава администрации Судака Игорь Степиков, — Мало того, что речь идет о преступлении — краже. Украдены деревья, высаженные в память о погибших в боях Великой Отечественной войны. Считаю это недопустимым и надеюсь, что правоохранителям удастся найти и привлечь виновных к ответсвенности по всей строгости закона.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : В Ялте четверо пьяных напали на полицейских из-за режима самоизоляции. Компания мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, применила насилие в отношении полицейского, патрулирующего улицы города Ялта.

Понедельник, 30 марта 2020 : В Севастополе пешеход попытался собой остановить автомобиль. На трассе Любимовка-Фруктовое под колесами грузовой «Газели» погиб 34-летний пешеход.

Понедельник, 30 марта 2020 : В Севастополе горела пристройка к правительственному зданию. Пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло сегодня в пристройке к зданию правительства Севастополя.

Понедельник, 30 марта 2020 : В тройном ДТП в Крыму погибли два человека. В Старом Крыму спасатели оказали помощь в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия с участием 3-х легковых автомобилей: «ВАЗ-2104», «Лада Приора» и «Citroen».