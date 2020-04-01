Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Власти Крыма напомнили владельцам мини-отелей о наказаниях за нарушение карантина Более 450 жителей Крыма снято с меднаблюдения по коронавирусу Крымчане скупают парацетамол как хлеб Севастополь вводит режим обязательной самоизоляции Родители четырех крымских подростков наказаны за несоблюдение ограничений

В Симферополе закрылись киоски «Крымсоюзпечати»

Среда
1 апреля 2020
08:26

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
1 апреля 2020


Киоски «Крымсоюзпечати» в Симферополе приостановили работу из-за распространения коронавирусной инфекции.

В «Крымсоюзпечати» сообщили, что киоски закрылись 28-29 марта по требованию руководства предприятия.

Как сообщается, печатная продукция решением властей Крыма не попала в список непродовольственных товаров первой необходимости.

Читайте: Правительство Севастополя уточнило порядок национализации гаражей

Планируется, что киоски возобновят работу после 5 апреля.

В супермаркетах крымские газеты также отсутствуют, так как ранее редакции не заключали договоры о доставке туда своей печатной продукции и о ее реализации.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Из «Сада Памяти» в Симферополе уже украли пять пихт. В администрации столицы отметили, что комплексный уход за новой зеленой зоной, появившейся у мемориала на месте массовых расстрелов советских граждан «Скорбящая» по улице Маршала Жукова, осуществляется регулярно, но неизвестные похитили 5 пихт.

Вчера: В Судаке закрывают городскую набережную. В связи с мерами по профилактике распространения опасной коронавирусной инфекции с вечера 31 марта временно закрывается доступ на городскую набережную Судака.

Вчера: В Симферополе ежедневно дезинфицируются почти пять тысяч подъездов. Сотрудники управляющих компаний ежедневно проводят дезинфекцию в почти 5 тысяч подъездов многоквартирных домов.

Вчера: Правительство Севастополя уточнило порядок национализации гаражей. Правительство Севастополя по требованию прокуратуры пересмотрело порядок передачи бесхозных гаражей с находящимся в них имуществом в государственную собственность.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/1/v-simferopole-zakrylis-kioski-krymsojuzpechati-129738/

 
 

Коммунальное хозяйство

Кусты можжевельника исчезли из клумбы в центре Севастополя

Кусты можжевельника исчезли из клумбы в центре Севастополя

В Ялте закрыли набережную и парки города

В Ялте закрыли набережную и парки города

В Севастополе закрыли все кинотеатры

В Севастополе закрыли все кинотеатры

«Шквал обращений»: в Крыму рассказали о проблемах с платежками за ЖКХ

«Шквал обращений»: в Крыму рассказали о проблемах с платежками за ЖКХ

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
СЮЖЕТ
Санкции

После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда

Тренды недели

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

В каких городах Крыма находятся зараженные коронавирусом

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Власти России решили закрыть Крым от туристов

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Крым на карантине и без туристов: закрывается все

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Чубаров призывает закрыть Крымский мост

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.