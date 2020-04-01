В Симферополе закрылись киоски «Крымсоюзпечати»

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Киоски «Крымсоюзпечати» в Симферополе приостановили работу из-за распространения коронавирусной инфекции.

В «Крымсоюзпечати» сообщили, что киоски закрылись 28-29 марта по требованию руководства предприятия.

Как сообщается, печатная продукция решением властей Крыма не попала в список непродовольственных товаров первой необходимости.

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Планируется, что киоски возобновят работу после 5 апреля.

В супермаркетах крымские газеты также отсутствуют, так как ранее редакции не заключали договоры о доставке туда своей печатной продукции и о ее реализации.

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