В Симферополе закрылись киоски «Крымсоюзпечати»

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Власти Крыма напомнили владельцам мини-отелей о наказаниях за нарушение карантина Более 450 жителей Крыма снято с меднаблюдения по коронавирусу Крымчане скупают парацетамол как хлеб Севастополь вводит режим обязательной самоизоляции Родители четырех крымских подростков наказаны за несоблюдение ограничений
Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Апрель 2020
1 апреля 2020
В «Крымсоюзпечати» сообщили, что киоски закрылись 28-29 марта по требованию руководства предприятия.
Как сообщается, печатная продукция решением властей Крыма не попала в список непродовольственных товаров первой необходимости.
Читайте: Правительство Севастополя уточнило порядок национализации гаражей
Планируется, что киоски возобновят работу после 5 апреля.
В супермаркетах крымские газеты также отсутствуют, так как ранее редакции не заключали договоры о доставке туда своей печатной продукции и о ее реализации.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Из «Сада Памяти» в Симферополе уже украли пять пихт. В администрации столицы отметили, что комплексный уход за новой зеленой зоной, появившейся у мемориала на месте массовых расстрелов советских граждан «Скорбящая» по улице Маршала Жукова, осуществляется регулярно, но неизвестные похитили 5 пихт.
Вчера: В Судаке закрывают городскую набережную. В связи с мерами по профилактике распространения опасной коронавирусной инфекции с вечера 31 марта временно закрывается доступ на городскую набережную Судака.
Вчера: В Симферополе ежедневно дезинфицируются почти пять тысяч подъездов. Сотрудники управляющих компаний ежедневно проводят дезинфекцию в почти 5 тысяч подъездов многоквартирных домов.
Вчера: Правительство Севастополя уточнило порядок национализации гаражей. Правительство Севастополя по требованию прокуратуры пересмотрело порядок передачи бесхозных гаражей с находящимся в них имуществом в государственную собственность.
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