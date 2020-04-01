В Симферополе конфликт двух ревнивцев вылился в поножовщину

Конфликт между молодыми людьми на почве ревности закончился для одного из них телесными повреждениями, а для другого – в полиции, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В дежурную часть полиции г. Симферополя обратился 27-летний парень с заявлением о том, что неизвестный гражданин на лестничной клетке многоквартирного дома нанес ему удары по телу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 18-летний местный житель.

Со слов задержанного, он познакомился на улице с девушками и решил провести их до места проживания. Но дверь квартиры открыл их старый друг, пришедший к ним в гости. Между парнями на почве ревности произошел конфликт. В результате новоиспеченный друг девушек нанес удары ножом оппоненту.

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Отделом дознания ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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