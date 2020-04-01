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Происшествия -> Криминал

В Симферополе конфликт двух ревнивцев вылился в поножовщину

Среда
1 апреля 2020
09:38

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
1 апреля 2020


Конфликт между молодыми людьми на почве ревности закончился для одного из них телесными повреждениями, а для другого – в полиции, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В дежурную часть полиции г. Симферополя обратился 27-летний парень с заявлением о том, что неизвестный гражданин на лестничной клетке многоквартирного дома нанес ему удары по телу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 18-летний местный житель.

Со слов задержанного, он познакомился на улице с девушками и решил провести их до места проживания. Но дверь квартиры открыл их старый друг, пришедший к ним в гости. Между парнями на почве ревности произошел конфликт. В результате новоиспеченный друг девушек нанес удары ножом оппоненту.

Читайте: В Симферополе поймали серийного вора элитного алкоголя

Отделом дознания ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Новости Крыма сообщали ранее:

Воскресенье, 29 марта 2020: В Симферополе поймали серийного вора элитного алкоголя. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии краж 26-летнего, ранее не судимого симферопольца.

Воскресенье, 29 марта 2020: В Севастополе у пенсионерки похитили забытые в банкомате деньги. Севастопольские полицейские задержали подозреваемую в краже 10 тысяч рублей у пенсионерки, сообщила пресс-служба городского управления МВД.

Суббота, 28 марта 2020: Двум молодым крымчанам грозит шесть лет тюрьмы за кражу электрокабеля. Полицейские в Симферополе задержали подозреваемых в краже четырех бухт электрического кабеля на сумму 40 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД по республике.

Суббота, 28 марта 2020: В Крыму бывший зэк до смерти избил своего собутыльника. Полицейские в Симферополе задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в нанесении смертельных травм своему приятелю.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/1/v-simferopole-konflikt-dvuh-revnivtsev-vylilsya-v-ponozhovshinu-129720/

 
 

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